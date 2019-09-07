ВМС США провели испытательные пуски баллистических ракет Trident II

Военно-морские силы (ВМС) США провели четыре плановых испытательных пуска стратегических баллистических ракет Trident II (D5) с подводной лодки USS Nebraska (SSBN-739) класса Огайо. Как сообщает на сайте американских ВМС, запуски состоялись 4 и 6 сентября у побережья Южной Калифорнии. Ракеты Trident II (D5) изначально были разработаны со сроком службы до 2024 года, после модернизации их планируют снять с вооружения в 2040-х годах. Прошедшие испытания подтвердили надежность и точность системы с увеличенным сроком службы.

«Испытания ракеты не проводились в ответ на какие-либо происходящие в мире события»,— отмечается в сообщении ВМС США.

В 2018 года Москва заявила, что вместо «сокращения» в рамках Договора СНВ-3 американская сторона переоборудовала часть пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н.

Подробнее об условиях США по договору СНВ на новых условиях читайте в материале “Ъ” «В США требуют полного контроля над российским ядерным оружием».