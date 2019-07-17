В США требуют полного контроля над российским ядерным оружием И. о. главы Пентагона Марк Эспер предложил перезаключить договор СНВ на новых условиях

Претендент на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что США уже в ближайшее время должны установить «полный контроль над всем российским ядерным арсеналом», включая и тактические боезаряды. Для этого необходимо заключить новую версию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Выступая на слушаниях в Сенате, кандидат на должность главы Пентагона также назвал Москву «стратегическим противником» Соединенных Штатов во всех без исключения регионах мира. Кроме того, он пообещал «в случае необходимости» оказать военную помощь Украине и назвал ядерное оружие главным фактором сдерживания российской агрессии.

Выступая на слушаниях в Сенате, новый претендент на пост главы американского военного ведомства Марк Эспер заявил, что США и их союзники по НАТО готовы «эффективно отразить агрессию России».

Марк Эспер закончил военную академию West Point, позднее получив диплом Гарвардского университета и защитив докторскую диссертацию по философии в Университете Джорджа Вашингтона. Он десять лет прослужил в армии, получив несколько боевых наград за участие в операции «Буря в пустыне». Позднее он занимал различные должности в вашингтонских исследовательских центрах и аппарате Сената США. В июле 2010 года он занял пост вице-президента, отвечающего за связи с правительственными структурами, в одной из крупнейший оборонных компаний Raytheon, и два года подряд — в 2015 и 2016 годах — признавался лучшим корпоративным лоббистом по версии изания The Hill. В июне 2017 года он согласился с предложением президента Дональда Трампа, заняв должность министра армии США.

Отвечая на вопросы сенаторов в минувший вторник, Марк Экспер подробно перечислил главные, с его точки зрения, угрозы США. В этом списке оказались Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Претендент на должность главы военного ведомства не стал скрывать, что считает основной именно «российскую угрозу».

По мнению господина Эспера, Соединенные Штаты уже сейчас ведут с Россией войну в киберпространстве, при этом в ходе «боевых действий» Москва все активнее пытается вести промышленный шпионаж, похищая американские технологии. Кандидат на пост главы Пентагона также назвал Россию «стратегическим противником» США, уточнив, что это противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

В рамках этого противостояния Марк Эспер пообещал в случае необходимости оказать долгосрочную военную помощь Украине, но заявил, что у США и их союзников уже сейчас есть достаточно средств для того, чтобы противостоять российской агрессии. Самым эффективным фактором сдерживания претендент на пост главы Пентагона назвал поддержание боеспособности ядерных и обычных сил. «Координация наших действий с союзниками в Европе и сама расстановка сил позволит эффективно отразить агрессию России»,— сообщил господин Эспер.

Он подчеркнул, что обсуждать возможность подписания нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в Вашингтоне готовы только в случае, если Москва согласится включить в текст документа и отдельный пункт, предполагающий установление взаимного контроля над тактическими ядерными боезарядами.

«Россия активно расширяет и модернизирует свой арсенал, в котором находится около 2 тыс. тактических боезарядов, которые могут быть размещены на кораблях, подводных лодках, самолетах, использоваться сухопутными войсками или силами ПВО,— сказал Марк Эспер.

— Эти виды оружия не упомянуты ни в одном из соглашений о контроле над вооружениями. Теперь пришло время установить полный контроль над всем российским ядерным арсеналом в рамках нового соглашения СНВ».

В мае этого года председатель комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол представили на обсуждение Конгресса законопроект, предполагающий продление срока действия Договора СНВ-3 до февраля 2026 года. Эту инициативу поддержали в Сенате, потребовав, чтобы в текст документа был включен и пункт об установлении взаимного контроля за арсеналами нестратегического ядерного оружия.

По словам господина Эспера, ранее США уже предпринимали попытки договориться о сокращении тактических арсеналов, но переговоры закончились безрезультатно. «Мне жаль, но именно Россия отклонила все предыдущие предложения США о сокращении запасов нестратегического ядерного оружия»,— пояснил он. Господин Эспер также подчеркнул, что США намерены добиваться того, чтобы Россия вернулась к выполнению своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В марте этого года Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения условий этого договора российской стороной. В июне обе палаты парламента РФ приняли соответствующий закон, а спустя несколько дней, 3 июля, глава государства подписал документ о приостановлении действия ДРСМД.

Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

Как заявил Марк Экспер на слушаниях в Сенате, если Россия не возобновит выполнение своих обязательств в рамках договора в срок до 2 августа 2019-го, Соединенные Штаты «продолжат разработку наземных ракетных систем средней дальности». «В противном случае у наших союзников и представителей других стран могут возникнуть сомнения в наших гарантиях безопасности, а Россия получит военное преимущество из-за нарушения условий ДРСМД»,— добавил он.

Кирилл Белянинов, Вашингтон