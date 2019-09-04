Первый после богов

Даниил Медведев продолжает свое успешное выступление на Открытом чемпионате США. Благодаря победе, одержанной в четырех сетах над его триумфатором 2016 года швейцарцем Станисласом Вавринкой, 23-летний россиянин впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Кроме того, в следующий понедельник Медведев впервые будет занимать в мировой классификации четвертое место. Впереди теперь только три самых великих теннисных чемпиона — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

На первый из своих четвертьфиналов на турнирах Большого шлема Даниил Медведев выходил с выражением лица Штирлица, который через мгновение просит Кэтрин Кин застегнуть запонку во время проверки документов на границе. У него были глаза человека абсолютно равнодушного к тому, что будет происходить вокруг в течение ближайших часов. И можно лишь предполагать, что стало тому главной причиной.

Пожалуй, Медведеву могло наскучить противостояние с нью-йоркской публикой, которой он на прошлой неделе сначала показывал средний палец, а потом после двух тяжелых побед саркастически признавался в любви.

Наверное, не самый удачный день был для того, чтобы действовать на нервы судьям. Ведь место на вышке заняла 37-летняя гречанка Ева Асдераки Мур, та самая теннисная железная леди, которая в свое время стала первой женщиной, судившей мужской финал US Open, а сейчас ждет второго ребенка. Как бы то ни было, перед встречей со Станисласом Вавринкой,— а для швейцарца, кстати, этот четвертьфинал на мейджорах был уже семнадцатым,— Медведев чувствовал себя легко и спокойно. И это выглядело удивительно. Ведь за последние пять недель самый горячий теннисный парень минувшего августа провел двадцать матчей, из которых проиграл всего два, а такие нагрузки бесследно не проходят. Чего сам он, собственно, и не скрывал.

Но потом у Медведева разболелось левое бедро. Это выяснилось по окончании седьмого гейма, уже после того, как в дебюте встречи он взял чужую подачу. Вышедший на корт доктор ногу россиянину плотно перевязал, но дальнейшие его перспективы выглядели туманно. Во всяком случае, шесть двойных ошибок, уже допущенных на тот момент Медведевым, настораживали.

Теннисист Станислас Вавринка Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ну а когда Станисласу Вавринке, трехкратному чемпиону турниров Большого шлема, закаленному в марафонских сражениях против самых знаменитых и волевых соперников, в десятом гейме удалось сравнять счет, стало уже совсем тревожно. Однако вскоре начался тай-брейк первой партии, по ходу которого Медведев как мальчика гонял 34-летнего швейцарца взад и вперед своими укороченными ударами и свечками. И был второй сет, в котором для Вавринки катастрофически сложился четвертый гейм на его подаче.

Медведев же выглядел не безгрешным, но абсолютно индифферентным к собственным неточностям. И никак не реагировал даже на радость публики после своих двойных ошибок.

А еще он здорово укорачивал и чаще, чем обычно лез к сетке, где отбивал пусть и не все мячи, но самые важные все-таки оставлял за собой. Ну и, конечно, большое неудобство доставляли Вавринке плоские бекхэнды россиянина, после которых швейцарцу приходилось встречать мяч в низкой точке, что он жутко не любит. Вавринка никак не мог приспособиться к непредсказуемому тактическому разнообразию молодого оппонента, и заиграл увереннее лишь в самом начале третьей партии, когда тому потребовалась небольшая передышка.

Тот сет все-таки остался за швейцарцем, хотя в девятом гейме, продолжавшемся 12 минут, у Медведева было четыре брейк-пойнта. Однако было заметно, что небольшой спад в его игре уже был преодолен, и Вавринке снова редко удавалось завершать свою пользу длинные розыгрыши.

Ну а в четвертой партии на донышке огромной чаши арены Артура Эша, по сути, был уже лишь один Медведев, который брал один гейм за другим. Чтобы стать самым молодым полуфиналистом US Open с 2010 года, когда в четверку сильнейших там попал Новак Джокович и обыграть Вавринку со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, ему понадобилось 2 часа 34 минуты.

К этому следует обязательно добавить, что предыдущим российским теннисистом, доходившим на турнирах Большого шлема до полуфинала, был Михаил Южный на все том же US Open девятилетней давности.

Что в первой четверке рейтинга ATP, куда теперь забрался Медведев, его соотечественников не было с августа 2008 года, то есть, со времен расцвета Николай Давыденко. И что Медведев стал первым за последнее десятилетие россиянином, который после триумфа все того же Давыденко в 2009 году на итоговом турнире года — Nitto ATP Finals официально добился права выступить в ноябре в Лондоне.

Правда, для начала стоит все же дождаться, чем на этой неделе закончится дело в Нью-Йорке. Ведь поскольку перед полуфиналом у Медведева будет не один, а два дня отдыха, есть ощущение, что на US Open реальна любая развязка. Даже та, которая еще несколько дней назад выглядела фантастической.

Не думать об этом невозможно. Ведь в полуфинале соперником будет не Роджер Федерер, а Григор Димитров, который обыграл швейцарца — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2 за 3 часа 12 минут. Победитель итогового турнира 2017 года дважды уже был в четверке сильнейших на мэйджорах. Но на данный момент занимает в рейтинге лишь 78-е место.

Евгений Федяков