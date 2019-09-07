Справороссы вновь пожаловались на незаконную агитацию «Единую России»

Глава татарстанского отделения «Справедливой России» в пятницу направила очередную жалобу в ЦИК Татарстана, в которой заявила о незаконной агитации «Единой России» перед выборами в Госсовет Татарстана. По словам партийцев, нарушение выявлено на избирательном участке № 1116 в Бугульме. В частности, у входа на участок была размещена табличка с логотипом «Единой России» (у партии власти в этом же здании располагается приемная). Кроме того, внутри участка висел предвыборной плакат кандидата «Единой России» по Бугульминскому округу Рифнура Сулейманова, сообщили «Ъ» в региональном отделении справороссов.

Ранее госпожа Бильгильдеева уже жаловалась на «материалы, содержащие элементы агитации за политическую партию "Единая Россия"» на УИК № 258 Ново-Савиновского района Казани (на здании спорткомплекса, где расположен участок, была табличка, что объект построили при поддержке единороссов). После этой жалобы табличку на УИК заклеили.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”