В ЦИК Татарстана пожаловались на незаконную агитацию «Единой России»

Глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева направила жалобу в ЦИК Татарстана, сообщили «Ъ» в партии. В заявлении указано, что 3 сентября на УИК № 258 в Ново-Савиновском районе Казани госпожа Бильгильдеева обнаружила «материалы, содержащие элементы агитации за политическую партию "Единая Россия"», что является нарушением федерального закона о выборах.

Рушания Бильгильдеева предложила ЦИКу «обратиться в правоохранительные органы, принять меры по пресечению указанного нарушения, установить виновных в его совершении лиц и привлечь их к ответственности».

Стоит отметить, что УИК № 258 располагается в здании спортивного комплекса «Олимп». На табличке при входе в участок сказано, что «объект сооружен по инициативе и пи поддержке партия "Единая Россия" в 2008 году». Также размещен логотип партии власти. По закону какая-либо агитация на избирательных участках запрещена.

Ранее справороссы жаловались, что обнаружили агитационный плакат «Единой России» на двери УИК № 135. Однако в ЦИКе сообщили, что ТИК Московского района не смог установить тех, кто разместил агитацию.

«Либо Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан бездействует, либо нижестоящие избирательные комиссии не считают нужным выполнять поручения вышестоящей избирательной комиссии»,— заявила в новой жалобе госпожа Бильгильдеева.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"