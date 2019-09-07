Индийский посадочный модуль «Викрам» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны

Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Это произошло на последнем этапе операции, когда модуль был на высоте нескольких километров, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск космического аппарата был осуществлен 22 августа. 15 июля по техническим причинам запуск «Чандраян-2» был отменен за час до планируемого взлета. Неполадки возникли из-за утечки из баллона с гелием в двигателе ракеты-носителя. Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луны луноход «Прагьян» для изучения минералогического состава поверхности спутника Земли.

«Чандраян-1» был отправлен к Луне в октябре 2008 года и доставил на спутник аппарат, который проработал на орбите 312 дней. Индия могла стать четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности спутника Земли. В августе 2022 года Индия планирует отправить в космос пилотируемую миссию.