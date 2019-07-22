Индия успешно отправила ракету на Луну

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что успешно провела запуск космического аппарата с посадочным модулем и луноходом «Чандраян-2».

Ракета-носитель GSLV Mk III-M1 вывела аппарат на околоземную орбиту на 6 тыс. км выше планируемой, однако, по словам ISRO, это облегчит ракете полет до Луны. На орбите «Чандраян-2 будет находиться 23 дня. Целью миссии является доставить на спутник луноход. Общая стоимость проекта оценивается в $145,9 млн.

15 июля по техническим причинам запуск «Чандраян-2» был отменен за час до планируемого взлета. Неполадки возникли из-за утечки из баллона с гелием в двигателе ракеты-носителя.

«Чандраян-1» был отправлен к Луне в октябре 2008 года и доставил на спутник аппарат, который проработал на орбите 312 дней. «Чандраян-2» предполагает доставку на спутник небольшого лунохода, который будет изучать минералогический состав поверхности Луны.

Если миссия окажется успешной, то Индия станет четвертой страной (после США, России и Китая), которая сможет доставить аппарат на Луну. В августе 2022 года Индия планирует отправить в космос пилотируемую миссию.

Евгений Федуненко