Запуск межпланетной станции «Чандраян-2» отменили за час до старта

Индийская организация космических исследований (ISRO) по техническим причинам отложила запуск космического аппарата с посадочным модулем и луноходом «Чандраян-2», говорится в сообщении организации. Новая дата запуска будет объявлена позже.

«В связи с технической проблемой в системе ракеты-носителя, обнаруженной за час до запуска. В качестве меры предосторожности запуск «Чандраян-2» на сегодня отменен»,— заявила ISRO.

Напомним, в конце марта Индия успешно испытала противоспутниковое оружие, сбив космический аппарат на низкой околоземной орбите. Такое раньше могли сделать только Россия, США и Китай. После испытаний премьер-министр Индии Нарендра Моди причислил страну к списку космических сверхдержав.

Руководство страны также рассчитывает в 2019 году отправить на Луну миссию «Чандраян-2», а в августе 2022 года в космос должна полететь пилотируемая миссия.

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