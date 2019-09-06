Явку повысят с божьей помощью

Накануне «дня тишины» духовные лидеры Татарстана призвали паству прийти в воскресенье на избирательные участки. Митрополит Феофан считает важным, чтобы по итогам выборов в Госсовет «сохранилась стабильность». А муфтий Камиль Самигуллин «убежден, что голосовать нужно за тех, кто будет способствовать взглядам мусульман». О «праве выразить гражданскую позицию» мусульманам рассказывают через специальный колл-центр. Из светских властей на явку поработал президент республики Рустам Минниханов. Он призвал жителей «поддержать курс проводимых преобразований».

В пятницу, когда законом еще разрешена политическая агитация, с призывами участвовать 8 сентября в выборах в Госсовет Татарстана выступили религиозные деятели республики. «Не надо себя отделять от общества. Очень важно идти на выборы. Религия не лишает меня быть граждански активным человеком»,— заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Его обращение к православным верующим опубликовано на сайте митрополии.

Феофан утверждает, что если не участвовать в выборах, «за нас выберут людей, которые будут нами командовать: будь то губернатор, будь то муниципальный чиновник, будь то депутат». Он полагает, что они могут принять «те законы, которые для нас могут оказаться неприемлемыми». Митрополит подчеркнул, что не будет «называть ни партии, ни лица», за которые надо голосовать, но важно, чтобы «сохранилась стабильность»: «Устал народ от турбулентности. Слишком много за XX век и в XXI веке мы видели перемен». «Я пойду на выборы. И не вижу никаких препятствий, чтобы мы, верующие люди, христиане, мусульмане, носители иной религии, свою гражданскую позицию четко обозначили»,— резюмировал митрополит.

На сайте Духовного управления мусульман республики опубликовали слова муфтия Камиля Самигуллина: «Мы вправе выразить свою гражданскую позицию, руководствуясь интересами уммы. Расширение мусульманской инфраструктуры, открытие исламских образовательных центров, строительство мечетей в шаговой доступности, защита прав мусульман — решение этих и многих других вопросов так или иначе связано с законодательством и политическими процессами». Муфтий также привел несколько цитат из Корана, из которых, по его мнению, следует, что «Всевышний не окажет помощь тем, кто не желает проявлять свою волю и усердие». «Я молю Аллаха, чтобы предстоящие выборы обернулись для нашей республики и для мусульманской уммы благоденствием, новыми возможностями для развития и процветания»,— сказал Камиль Самигуллин. Он «убежден, что голосовать нужно за тех, кто будет способствовать взглядам мусульман и поможет делу Ислама в Татарстане».

На сайте ДУМ также сказано, что вопросы о предстоящих выборах в Госсовет поступают в специальный мусульманский колл-центр «Даруль-ифта». Мусульмане «выражают заинтересованность дозволенностью участия в политических мероприятиях с точки зрения Шариата». Специалисты муфтия отвечают на подобные вопросы так: «Мусульмане должны понимать пользу, которую может принести умме участие в выборах».

Из светских властей явкой озаботился лишь президент Татарстана Рустама Минниханов. По местным телеканалам показали его обращение к жителям республики. Президент обещал учесть «замечания и наказы» избирателей, которые они высказали в ходе избирательной кампании. «Нам нужен деятельный работоспособный парламент. Я призываю 8 сентября прийти на избирательные участки, поддержать курс проводимых преобразований, поддержать родной Татарстан»,— сказал господин Минниханов.

Напомним, на предыдущих выборах, в 2014 году, власти могли добиться рекордной явки 80,8% избирателей. Жителей республики привлекали на участки скидками на товары, бесплатным проездом на общественном транспорте и концертами звезд.

В этом году помимо ярмарок и концертов избирателям пообещали отремонтировать дворы. Рустам Минниханов заявил, что на новую программу потратят 50 млрд руб. за счет дивидендов республики от «Татнефти». Жители должны прийти на участки, чтобы параллельно участвовать в анкетировании о том, каким образом должен быть благоустроен их двор. «От активности жителей конкретных дворов будет зависеть очередность реализации проекта»,— поясняла представитель аппарата президента республики Лилия Галимова.

Кирилл Антонов