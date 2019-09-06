ЮВЖД предложила воронежским властям запустить электрички внутри облцентра

Правительство Воронежской области получило предложение от начальника Юго-восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ПАО «РЖД») Сергея Задорина пустить электропоезда в черте Воронежа. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на информацию областного департамента промышленности и транспорта. Там пояснили, что речь идет об использовании уже существующих железнодорожных путей и пригородных поездов для создания скоростного городского железнодорожного транспорта.

Реализация потребует дополнительного, в том числе бюджетного финансирования и привязки к действующей городской маршрутной сети. В частности, существующие железнодорожные ветки предлагают отремонтировать, организовать дополнительные подъездные пути, остановки и оборудовать их соответствующими линиями связи.

«Вопросы параметров проекта, объемов инвестиций, основных мероприятий по проекту и сроков их реализации департаментом промышленности и транспорта Воронежской области предложено рассмотреть на совещании рабочей группы с приглашением всех заинтересованных сторон»,— сообщили в пресс-службе облправительства. В пресс-службе ЮВЖД не успели сегодня ответить на запрос “Ъ-Черноземье”.

Виталий Коцюба