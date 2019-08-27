Счет пошел на минуты

Матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису между Марией Шараповой и Сереной Уильямс завершился полным разгромом россиянки, которая уступила всего за 59 минут со счетом 1:6, 1:6. Американка обыграла свою самую принципиальную соперницу 19-й раз подряд, увеличив преимущество в серии личных встреч до 20:2. А Мария Шарапова после этой неудачи покинет первую сотню мирового рейтинга.

В теннисе есть противостояния, способные вызвать всеобщий интерес вне зависимости от турнирной стадии, на которой они случаются. Скажем, если когда-нибудь на старте US Open Роджер Федерер выйдет против Новака Джоковича, то ажиотаж вокруг этого матча будет не намного меньше, чем перед финалом недавнего Wimbledon. Нынешняя встреча Марии Шараповой с Сереной Уильямс оказалась из той же оперы.

Учитывая тот факт, что россиянка оказалась ярчайшей звездой вне списка «сеяных», более броской вывески для первого дня этого турнира на жеребьевке родиться не могло.

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что так же поступит каждый человек, который находится в Нью-Йорке»,— заявила на своей предстартовой пресс-конференции Наоми Осака, обыгравшая Серену Уильямс в прошлогоднем финале. Японка, конечно, немного преувеличивала, но по сути вопроса с ней были согласны практически все. Например, действующая чемпионка Wimbledon Симона Халеп, которая в августе 2017 года, находясь в ранге второй ракетки мира, на самом старте US Open уступила Шараповой. Правда, когда румынке напомнили о той неудаче, она, улыбнувшись, ответила: «Об этом мы говорить не будем».

А вот Марии Шараповой ту встречу с Халеп вспомнить было очень полезно. Ведь за 24 месяца, прошедших с тех пор, подобных достижений на ее счету было крайне мало. Последним из них стала победа над датчанкой Каролиной Возняцки, которая на момент их январской встречи в 1/16 финала Australian Open стояла в рейтинге третьей. После этого из-за травм россиянка провела всего восемь матчей и потерпела в них пять поражений.

Теперь последовало шестое. От соперницы, которую Мария Шарапова мечтает обыграть уже 15 лет. На самом вместительном корте мира — арене имени Артура Эша, способной принять более 23 тыс. зрителей. И всего за 59 минут. Быстрее, чем в понедельник в Нью-Йорке, Серена Уильямс разбиралась с Шараповой лишь в 2007 году в четвертьфинале турнира в Майами, где россиянка также зацепила по одному гейму в каждой партии и продержалась на одну минуту меньше.

Правда, самый уничтожающий результат в серии из их 22 встреч — 6:0, 6:1 — был зафиксирован в финале лондонской Олимпиады 2012 года, длившемся чуть больше часа.

В данном случае снова можно говорить о тотальном разгроме. Марии Шараповой не помогла ни травма спины, которую Серена Уильямс получила на турнире в Торонто, но успела залечить за две недели, ни тот факт, что на турнирах Большого шлема американка зачастую стартует со скрипом. Так называемый фактор первого круга отразился на игре Серены Уильямс лишь во втором гейме, который остался за Марией Шараповой. Начиная со счета 1:1 преимущество 23-кратной победительницы турниров Большого шлема стало подавляющим. Она отдала еще лишь один гейм — третий во второй партии, не выиграв за весь матч на своей второй подаче ни одного очка из десяти.

Когда все закончилось, россиянка снова вспоминала про свое многострадальное правое плечо, которое болит у нее уже много лет. И рассказала, что после поражения в затяжном матче против эстонки Анетт Контавейт на турнире в Торонто, мучалась с ним около недели. «В тот день я подала более 200 раз, а это много, если сравнивать с моими тренировками»,— утверждала Шарапова, которая теперь хотела точнее выстраивать свое расписание, чтобы дозировать нагрузки.

Однако делать это будет все сложнее, поскольку итальянский тренер Риккардо Пьятти, с которым 32-летняя россиянка вроде бы начала сотрудничество, не помог ей удержаться в первой сотне мирового рейтинга. Через две недели Шарапова будет занимать там место не выше 132-го, и если ситуация не изменится, то уже для попадания в основную Australian Open в январе следующего года ей потребуется играть квалификацию или надеяться на wild card.

«Есть много людей, которые готовы списать меня со счетов, особенно после поражения со счетом 6:1, 6:1 в первом круге US Open. Однако до тех пор, пока такой человек не находится внутри меня, я буду считать, что все нормально»,— сказала вчера Мария Шарапова.

Ей, конечно, не откажешь в умении держаться на публике — этой выдающейся и очень упрямой теннисной женщине, которая на финише своей карьеры стремится переиграть время. Вопрос лишь в том, что красивыми словами решить такую задачу нельзя. Для этого Марии Шараповой требуется еще хотя бы немного подтянуть свою подачу.

Евгений Федяков