Вокзал в Адлере принял самое большое количество пассажиров за лето 2019 года

Железнодорожный вокзал в Адлере за июнь-август текущего года обслужил 2,4 млн пассажиров. На втором месте находится вокзал Сочи (1,5 млн человек), на третьем – вокзал в Лазаревском (920 тыс. человек), на четвертом – вокзал в Анапе (863 тыс. человек), на пятом – вокзал в Туапсе (720 тыс. человек).

Всего за лето этого года железнодорожные вокзалы Большого Сочи приняли и отправили 5,7 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в прошлом году, когда курорт принимал игры Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили в администрации Сочи, новое здание вокзала в Адлере было построено в 2013 году.

Василий Хитрых