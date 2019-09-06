В Омске взят под стражу бывший глава управления ФССП

В Омске суд отправил в СИЗО бывшего руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимира Витрука, в отношении которого расследуется дело о взятке. Ранее следователи направили в Куйбышевский райсуд Омска ходатайство об изменении господину Витруку меры пресечения с домашнего ареста на реальный. Это прошение поддержала прокуратура.

По словам представителя областной прокуратуры Дмитрия Павленко, основанием для отправки экс-главы УФССП в тюрьму стало нарушением им условий домашнего ареста. Так обвиняемый, как установили сотрудники ФСБ, нарушал запрет покидать район проживания в радиусе более чем на 1 км, а также использовал сотовый телефон.

Следственными органами экс-глава омского УФССП обвиняется в превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), а также во взятке (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в феврале 2018 года Владимир Витрук получил взятку 300 тыс. руб. за снятие ареста с иномарки Toyota Land Cruiser, ранее наложенного в рамках исполнительного производства. Кроме того, с 2016 по 2018 год он из карьерных целей освободил от работы трех сотрудников управления, показывавших высокие спортивные результаты на соревнованиях, но ежемесячно выплачивал им зарплату. В результате управлению ФССП причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб., сообщили в региональном управлении СКР.

Константин Воронов, Новосибирск