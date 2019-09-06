Апелляционный суд признал незаконным ограничение «Газпромом» поставок для УК НОКК

Первый апелляционный суд поддержал позицию нижегородского УФАС и признал незаконным ограничение поставок газа для ООО УК «Нижегородская областная коммунальная компания» (УК НОКК), которое в мае 2018 года ввело АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Об этом сообщает региональное УФАС.

Напомним, спор касался задолженности предприятия за газ по объектам в Володарске и Ильиногорске. В апреле 2018 года «Газпром межрегионгаз НН» направил УК НОКК уведомление о принудительном ограничении поставки газа на оборудование компании в двух поселениях из-за неоднократной просрочки платежей. УК НОКК, в свою очередь, направила расчет объема необходимого ресурса для обеспечения не имеющих задолженности граждан. и предложил заключить допсоглашение. Однако с 1 мая 2018 года «Газпром межрегионгаз НН» сообщил о снижении объема поставок до уровня ниже необходимого. А 23 мая компания предложила УК НОКК самостоятельно полностью ограничить потребление газа из-за полной выборки объема поставок. Коммунальная компания этого не сделала, и с 29 мая поставщик сообщил о применении повышающего коэффициента за ресурс и о полном ограничении поставок по одному объекту в Володарске. Добавим, что в июне 2016 года «Газпром межрегионгаз НН» добивался банкротства УК НОКК из-за судебно подтвержденного долга размере 21,5 млн руб.

Нижегородское УФАС по обращению УК НОКК обязало «Газпром межрегионгаз НН» прекратить злоупотребление доминирующим положением. Компания обратилась в арбитражный суд Нижегородской области для того, чтобы оспорить решение. Однако суд поддержал надзорное ведомство. Апелляционная инстанция также признала постановление УФАС законным.

Анастасия Еремина