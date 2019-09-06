Ahlers инвестирует €3 млн в создание региональной штаб-квартиры под Петербургом

Бельгийская логистическая компания Ahlers инвестирует €3 млн в строительство здания региональной штаб-квартиры площадью около 3 тыс. кв. м в промзоне Горелово. Офисный комплекс появится на собственном земельном участке компании и будет расположен рядом со складским комплексом Ahlers площадью 44 тыс. кв. м.

К строительству региональной штаб-квартиры бельгийская компания приступила в августе и рассчитывает завершить работы во второй половине 2020 года.

В Ahlers также отметили, что готовят документы для получения разрешения на строительство дополнительных 20 тыс. кв. м складских мощностей в Горелово. Российский рынок является одним из приоритетных направлений для развития, сообщили в компании, отметив, что рост бизнеса в нашей стране в последние годы составлял от 15% до 25% в год.

Константин Куркин