Ювелирные смотры

С 25 по 29 сентября в столице на ВДНХ пройдет крупнейшая в России ювелирная выставка. Ежегодно лидеры рынка представляют здесь свои лучшие работы, а количество посетителей исчисляется десятками тысяч — экспозиция привлекает внимание как представителей профессионального сообщества, так и любителей ювелирного искусства, желающих первыми увидеть и приобрести новинки для собственного удовольствия или для долгосрочных инвестиций.

Sun Stone, брошь «Музыканты», серебро, янтарь Фото: Sun Stone

Традиционно на «Junwex Москва» представлен весь спектр ювелирных украшений — от изделий из серебра до эксклюзивных украшений из золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, природных минералов и смолы. Здесь можно увидеть, каким разным бывает янтарь, и примерить изделия бренда Sun Stone (Калининград), присмотреться к украшениям из жемчуга от мастеров компании «Жемчужное подворье» и выбрать предметы декора из серебра и граненого хрусталя от московского ювелирного завода «Родис».

Chamovskikh, браслет«Украшения императорских особ. Часть I. Александра Федоровна», золото, малахит, бриллианты Фото: Chamovskikh

Самая яркая часть экспозиции разместится в зале «Премиум», где авторские работы мастеров представят ювелирный дом Chamovskikh (Екатеринбург), компании Mousson (Москва), «Ринго» (Москва), Sarkissian (Москва) и Maxim Demidov (Москва). Кстати, среди поклонников украшений ювелирного дома Chamovskikh числится народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, в начале сентября преподнесший супруге, оперной певице Анне Нетребко бриллиантовый браслет с малахитами из коллекции "Украшения императорских особ", созданной совместно с историком моды Александром Васильевым.

Gevorkyan, брошь «Песец на льдине», золото, цветные сапфиры, кварц, бриллианты Фото: Gevokyan

Кульминацией выставки станет подведение итогов конкурса «Лучшие украшения России», на который могут подать заявки все участники. А экспертное жюри, в состав которого входят научные сотрудники и искусствоведы Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Российского этнографического музея, выберет призеров. Вход на «Junwex Москва» свободный при условии регистрации на сайте.