После резонансного изнасилования в Екатеринбурге наказаны 17 полицейских

Трое сотрудников УМВД по Екатеринбургу, обвиняемые в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле, уволены после проведения служебной проверки. Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности начальника управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов. «Они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности»,— заявил господин Горелых.

По его словам, в результате «нашумевшего ЧП» к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц. В частности, три непосредственных руководителя подозреваемых уволены со службы, еще три человека переведены на нижестоящие должности. «Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии. Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области»,— добавил начальник пресс-службы регионального управления.

Напомним, 22 августа свердловское следственное управления СКР предъявило обвинение трем сотрудникам патрульно-постовой службы по факту изнасилования и насильственных действия сексуального характера (ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ). Согласно версии СКР, в ночь на 18 августа во время дежурства на служебном автомобиле сотрудники полиции задержали около сауны девушку 1997 года рождения. Полицейские посадили ее в машину и вывезли в гаражи на улице Чайковского. Там под «угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей» они совершили групповое изнасилование.

Подробнее — в материале «Полицейских обвинили в изнасиловании»