Полицейских обвинили в изнасиловании

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест полицейских полка ППСП городского УМВД. По версии следствия, они во время дежурства в День города изнасиловали местную жительницу. В регион направлена группа специалистов главного управления собственной безопасности МВД России, которая даст оценку работе с личным составом в городской полиции.



В четверг вечером Ленинский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать ходатайства следователей следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга СКР на арест трех действующих сотрудников полка ППСП городского УМВД. На момент подготовки материала, под домашний арест был отправлен один из сотрудников полиции — Вадим Мустафин. Материалы в отношении остальных сотрудников полиции, имена которых следствие пока не разглашает, рассматривались судом.

Согласно версии СКР, сотрудники полиции несли дежурство на служебном автомобиле УАЗ в ночь на 18 августа, когда в Екатеринбурге праздновался День города. Во время дежурства они задержали около сауны девушку 1997 года рождения из Казахстана. По некоторым данным, она занималась проституцией, но официально это не подтверждается. Полицейские посадили ее в машину и вывезли в гаражи на улице Чайковского. Там под «угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей» они совершили групповое изнасилование.

Информация об изнасилования поступила сотрудникам службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые задержали сотрудников ППСП и на данный момент осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователями СКР было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера (ст.131 УК РФ и ст.132 УК РФ). Обвинения задержанным уже предъявлены.

В МВД РФ уже сообщили о том, что направили сотрудников ГУСБ МВД России. Сотрудники главка проверят информацию о совершении преступления и дадут правовую оценку «состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел».

Игорь Лесовских