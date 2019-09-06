У банкрота уходит земля из-под ног

15-й арбитражный апелляционный суд отказал в признании недействительным договора мены земельных участков, заключенного между АО «Объединение» и администрацией Краснодара. Дело связано с кредиторскими требованиями банка «Уралсиб» к мясокомбинату «Краснодарский», в целях замещения активов которого было создано АО «Объединение». Сейчас в этом районе (ул. Воронежская, 47) строится ЖК «Фонтаны». Эксперты опасаются, что споры за землю могут негативно повлиять на права покупателей квартир.

15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал в апелляции ПАО «Уралсиб», требовавшему признать недействительным договор мены земельных участков, заключенный между АО «Объединение» и администрацией Краснодара. Также в арбитражный суд в Краснодаре «Уралсибом» поданы иски о признании недействительными договоров аренды земельных участков между «Объединением» и застройщиком ЖК «Фонтаны» - «Краснодарским строительным объединением» (КСО). Судебные заседания по рассмотрению исков «Уралсиба» о признании договоров аренды недействительными отложены на 25 сентября. Ранее «Уралсиб» в рамках банкротства ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» принимал участие в оспаривании ряда сделок по отчуждению имущества, а также возражал относительно признания недействительными договоров залога земли и поручительства бенефициара мясокомбината Михаила Холодцова, выданного в пользу банка.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, банкротом ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» было признано осенью 2013 года. Общая сумма долга на тот момент составляла 537 млн руб. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром является Михаил Холодцов. Основным кредитором - банк «Уралсиб». В 2015 году «для замещения активов» банкрота было создано другое предприятие — АО «Объединение». В его пользование были переданы земельные участки в районе ул. Воронежской, 47. Далее, как следует из договоров аренды (есть в распоряжении „Ъ-Кубань“), АО «Объединение», начиная с 2015 года отдало в аренду «Краснодарскому строительному объединению» несколько земельных участков. В дальнейшем КСО начало в этом районе строительство ЖК «Фонтаны», ввод в эксплуатацию литеров назначен на первый квартал 2020 года. Этот объект рекламирует на своем сайте и крупный кубанский застройщик «СпецСтройКубань» (ССК). Примечательно, что ранее 55% в уставном капитале КСО принадлежало Холодцовой Татьяне Михайловне. Является ли она родственницей бенефициара ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» Михаила Холодцова неизвестно.

Согласно результатам оценки земельных активов комбината, проведенной в 2015 году, их рыночная стоимость составляет около 340 млн руб. Однако пока банку не удается доказать в суде свое право на получение средств от их продажи. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО «Объединение» составлял 501 млн руб. Чистый убыток по итогам 2018 года — 21 млн руб.

Как „Ъ-Кубань“ анонимно рассказал руководитель одной из компаний-кредиторов «Мясокомбината Краснодарский», сдача участков в аренду внушает тревогу, так как, по его мнению, при сдаче домов в эксплуатацию собственниками становятся уже дольщики, и продать землю под жилым комплексом не получится. Как итог — требования кредитора могут остаться без удовлетворения.

Управляющий партнер компании «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко рассказал, что если было заключено инвестсоглашение с застройщиком для последующего получения построенных квартир, то тут все понятно — после окончания стройки управляющий должен был бы продать эти квадратные метры с торгов и полученные средства распределить для погашения требований кредиторов. «Другой вопрос, что, как правило, при совершении продажи конкурсный управляющий забирает из суммы 5-6% в счет оплаты своих услуг. И то, хватит ли вырученных денег для удовлетворения всех требований, — под большим вопросом»,- прокомментировал Роман Домащенко. Если же инвестконтракт заключен не был, и АО «Объединение» просто сдало участки в аренду, то, по его словам, это может являться мошенничеством. Если этот факт подтвердится, то арендные сделки могут признать незаконными.

По словам вице-президента агентства недвижимости «АРИН» Николая Лаврова, также возникает повод задуматься о будущем строящихся домов. «Сложившаяся ситуация может неожиданным образом сказаться на покупателях квартир, права которых на жилье оказываются под угрозой из-за того, что, вероятно, не была обеспечена чистота сделки»,- заявил господин Лавров.

Сергей Панфилов