Успешная автоматизация функционального направления «Управление персоналом» позволила «Металлинвесту» существенно снизить административные расходы и послужила базой для дальнейшей цифровой трансформации компании в рамках программы Industry 4.0.
Сотрудники HR теперь большую часть своего времени занимаются бизнес-задачами, а не HR-транзакциями.
Благодаря цифровизации функции значительно выросла скорость предоставления данных, требуемых для принятия управленческих решений, появились возможности для повышения эффективности бизнес-процессов.
В связи с большим объемом трансформаций в компании значительно развилась культура изменений, слаженность в работе всех предприятий и нацеленность на общий результат.
Ключевые цифры и достижения
Сейчас уже можно сказать о том, что компания «Металлоинвест» за счет внедрения SAP HCM вышла на международный уровень управления HR-процессами.
Как все начиналось
В 2017 году «Металлоинвест» провел комплексный анализ проектных решений и процессов для выявления возможных областей улучшения. Были сформулированы и утверждены Советом директоров УК функциональные КПЭ трансформации, которые в процессе внедрения ERP-системы находят отражение в индивидуальных КПЭ менеджмента компании.
В рамках этой программы проведено изменение организационной структуры всей компании, при этом в качестве бэнчмарков использовались лучшие практики в части количества уровней управления и нормы обслуживания.
В частности, предполагалось изменение кадровых бизнес-процессов, связанные с кадровым администрированием, наймом и развитием сотрудников. Существующая на старте внедрения ERP-системы производительность HR-службы, HR-процессы и затраты, связанные с их сопровождением, не соответствовали лучшим практикам. Процессы ведения кадрового учета, начисления и расчета заработной платы, планирования ФОТ не были унифицированы на уровне бизнес-единиц.
Правильная цель
Повышение эффективности компании, ее управляемости. Рост эффективности сотрудников HR-направления и основных HR-функций компании с помощью автоматизации на единой платформе.
Реализация
Ряд функций в управлении персоналом предстояло изменить кардинально.
Решаемые задачи:
В результате в компании появилась единая система с унифицированной методологией и интегрированными процессами, улучшились процессы HR:
Решения SAP
SAP HCM
Как стало
После внедрения модулей SAP HCM в компании была создана основа для дальнейшей цифровизации бизнеса и реализации новых инициатив в области HR.
К подобным инициативам можно отнести, например, следующие:
Транзакционные HR-функции переданы в ОЦО, появились единые регламенты взаимодействия бизнеса и ОЦО, а также унифицированные HR-процессы в области организационного менеджмента, кадрового администрирования, начисления зарплаты и планирования ФОТ.
Появилась возможность оперативного проведения бенчмаркинга внутри компании благодаря автоматизации бизнес-процессов, унификации функций и организационных структур всех бизнес-единиц на основе сопоставления унифицированных процессов и функций.
Ручной ввод информации минимизирован, что позволило увеличить достоверность данных и сократить время на подготовку отчетности, большая роль в оптимизации процессов и времени на их обработку отведена электронному документообороту.
Качественные изменения
Повысилось качество работы HR-службы с персоналом. К значимым изменениям в этой части можно отнести:
Справка о компании
«Металлоинвест» - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,1 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.
Название – «Металлоинвест»
Количество сотрудников – более 54 тыс. чел.
Отрасль – металлургия
Выручка (2018 год) – $7,187 млрд
Головной офис – Москва, Россия, производство г. Старый Оскол
Адрес сайта – www.metalloinvest.com
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