Металлоинвест Как перейти от кадровых транзакций к HR-партнерству!

Успешная автоматизация функционального направления «Управление персоналом» позволила «Металлинвесту» существенно снизить административные расходы и послужила базой для дальнейшей цифровой трансформации компании в рамках программы Industry 4.0.

Сотрудники HR теперь большую часть своего времени занимаются бизнес-задачами, а не HR-транзакциями.

Благодаря цифровизации функции значительно выросла скорость предоставления данных, требуемых для принятия управленческих решений, появились возможности для повышения эффективности бизнес-процессов.

В связи с большим объемом трансформаций в компании значительно развилась культура изменений, слаженность в работе всех предприятий и нацеленность на общий результат.

Ключевые цифры и достижения

Административные расходы снизились на 15%

К концу 2019 года ожидается повышение нормы обслуживания на 1 сотрудника функции HR до 90 человек

Внедрение автоматизации помогло оптимизировать численность персонала предприятий группы

Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания на основе SAP HCM составил более 17 млн руб.

Сейчас уже можно сказать о том, что компания «Металлоинвест» за счет внедрения SAP HCM вышла на международный уровень управления HR-процессами.

Как все начиналось

В 2017 году «Металлоинвест» провел комплексный анализ проектных решений и процессов для выявления возможных областей улучшения. Были сформулированы и утверждены Советом директоров УК функциональные КПЭ трансформации, которые в процессе внедрения ERP-системы находят отражение в индивидуальных КПЭ менеджмента компании.

В рамках этой программы проведено изменение организационной структуры всей компании, при этом в качестве бэнчмарков использовались лучшие практики в части количества уровней управления и нормы обслуживания.

В частности, предполагалось изменение кадровых бизнес-процессов, связанные с кадровым администрированием, наймом и развитием сотрудников. Существующая на старте внедрения ERP-системы производительность HR-службы, HR-процессы и затраты, связанные с их сопровождением, не соответствовали лучшим практикам. Процессы ведения кадрового учета, начисления и расчета заработной платы, планирования ФОТ не были унифицированы на уровне бизнес-единиц.

Правильная цель

Повышение эффективности компании, ее управляемости. Рост эффективности сотрудников HR-направления и основных HR-функций компании с помощью автоматизации на единой платформе.

Реализация

Ряд функций в управлении персоналом предстояло изменить кардинально.

Решаемые задачи:

стандартизация организационно-штатных структур и снижение уровней управления с 13 уровней до 6 (изменение затронуло более 40 тыс. сотрудников)

унификация подходов к оплате труда (было более 100 видов начислений, теперь порядка 50)

ввод единых алгоритмов расчета начислений и удержаний, разработка единых форм документов для различных процессов и т.д.

В результате в компании появилась единая система с унифицированной методологией и интегрированными процессами, улучшились процессы HR:

запущен функционал общего центра обслуживания (ОЦО), что позволило в разы повысить нормы обслуживания

HR-служба производственных предприятий освобождена от учетных и транзакционных операций

снизились затраты на персонал в части потерь (замещение, обучение, сокращение и пр.)

внедрена и развита сервисно-ориентированная культура

Решения SAP

SAP HCM

Как стало

После внедрения модулей SAP HCM в компании была создана основа для дальнейшей цифровизации бизнеса и реализации новых инициатив в области HR.

К подобным инициативам можно отнести, например, следующие:

внедрение сервисов самообслуживания (портальные сервисы и HR-бот) на базе SAP Fiori и мессенджера Viber, позволивших упростить взаимодействие HR-службы с работниками производственных подразделений бизнес-единиц

запланированный на октябрь 2019 запуск проекта «HR-Дэшборды» (интерактивные информационные панели). Результатом проекта будет являться возможность просмотра руководителями актуальной информации по численности, затратам и многим другим показателям. Информация будет доступна в режиме on-line. Данный проект позволит реализовать новый уровень в бизнес-аналитике компании.

Транзакционные HR-функции переданы в ОЦО, появились единые регламенты взаимодействия бизнеса и ОЦО, а также унифицированные HR-процессы в области организационного менеджмента, кадрового администрирования, начисления зарплаты и планирования ФОТ.

Появилась возможность оперативного проведения бенчмаркинга внутри компании благодаря автоматизации бизнес-процессов, унификации функций и организационных структур всех бизнес-единиц на основе сопоставления унифицированных процессов и функций.

Ручной ввод информации минимизирован, что позволило увеличить достоверность данных и сократить время на подготовку отчетности, большая роль в оптимизации процессов и времени на их обработку отведена электронному документообороту.

Качественные изменения

Повысилось качество работы HR-службы с персоналом. К значимым изменениям в этой части можно отнести:

снижение сопротивления изменениям

повышение вовлеченности и продуктивности на рабочем месте за счет эффективной поддержки административных процессов технологиями

Справка о компании

«Металлоинвест» - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,1 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.

Название – «Металлоинвест»

Количество сотрудников – более 54 тыс. чел.

Отрасль – металлургия

Выручка (2018 год) – $7,187 млрд

Головной офис – Москва, Россия, производство г. Старый Оскол

Адрес сайта – www.metalloinvest.com