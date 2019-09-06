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Металлоинвест

Как перейти от кадровых транзакций к HR-партнерству!

Успешная автоматизация функционального направления «Управление персоналом» позволила «Металлинвесту» существенно снизить административные расходы и послужила базой для дальнейшей цифровой трансформации компании в рамках программы Industry 4.0.


Сотрудники HR теперь большую часть своего времени занимаются бизнес-задачами, а не HR-транзакциями.

Благодаря цифровизации функции значительно выросла скорость предоставления данных, требуемых для принятия управленческих решений, появились возможности для повышения эффективности бизнес-процессов.

В связи с большим объемом трансформаций в компании значительно развилась культура изменений, слаженность в работе всех предприятий и нацеленность на общий результат.

Ключевые цифры и достижения


  • Административные расходы снизились на 15%
  • К концу 2019 года ожидается повышение нормы обслуживания на 1 сотрудника функции HR до 90 человек
  • Внедрение автоматизации помогло оптимизировать численность персонала предприятий группы
  • Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания на основе SAP HCM составил более 17 млн руб.

Сейчас уже можно сказать о том, что компания «Металлоинвест» за счет внедрения SAP HCM вышла на международный уровень управления HR-процессами.

Как все начиналось


В 2017 году «Металлоинвест» провел комплексный анализ проектных решений и процессов для выявления возможных областей улучшения. Были сформулированы и утверждены Советом директоров УК функциональные КПЭ трансформации, которые в процессе внедрения ERP-системы находят отражение в индивидуальных КПЭ менеджмента компании.

В рамках этой программы проведено изменение организационной структуры всей компании, при этом в качестве бэнчмарков использовались лучшие практики в части количества уровней управления и нормы обслуживания.

В частности, предполагалось изменение кадровых бизнес-процессов, связанные с кадровым администрированием, наймом и развитием сотрудников. Существующая на старте внедрения ERP-системы производительность HR-службы, HR-процессы и затраты, связанные с их сопровождением, не соответствовали лучшим практикам. Процессы ведения кадрового учета, начисления и расчета заработной платы, планирования ФОТ не были унифицированы на уровне бизнес-единиц.

Правильная цель


Повышение эффективности компании, ее управляемости. Рост эффективности сотрудников HR-направления и основных HR-функций компании с помощью автоматизации на единой платформе.

Реализация


Ряд функций в управлении персоналом предстояло изменить кардинально.

Решаемые задачи:

  • стандартизация организационно-штатных структур и снижение уровней управления с 13 уровней до 6 (изменение затронуло более 40 тыс. сотрудников)
  • унификация подходов к оплате труда (было более 100 видов начислений, теперь порядка 50)
  • ввод единых алгоритмов расчета начислений и удержаний, разработка единых форм документов для различных процессов и т.д.

В результате в компании появилась единая система с унифицированной методологией и интегрированными процессами, улучшились процессы HR:

  • запущен функционал общего центра обслуживания (ОЦО), что позволило в разы повысить нормы обслуживания
  • HR-служба производственных предприятий освобождена от учетных и транзакционных операций
  • снизились затраты на персонал в части потерь (замещение, обучение, сокращение и пр.)
  • внедрена и развита сервисно-ориентированная культура

Решения SAP


SAP HCM

Как стало


После внедрения модулей SAP HCM в компании была создана основа для дальнейшей цифровизации бизнеса и реализации новых инициатив в области HR.

К подобным инициативам можно отнести, например, следующие:

  • внедрение сервисов самообслуживания (портальные сервисы и HR-бот) на базе SAP Fiori и мессенджера Viber, позволивших упростить взаимодействие HR-службы с работниками производственных подразделений бизнес-единиц
  • запланированный на октябрь 2019 запуск проекта «HR-Дэшборды» (интерактивные информационные панели). Результатом проекта будет являться возможность просмотра руководителями актуальной информации по численности, затратам и многим другим показателям. Информация будет доступна в режиме on-line. Данный проект позволит реализовать новый уровень в бизнес-аналитике компании.

Транзакционные HR-функции переданы в ОЦО, появились единые регламенты взаимодействия бизнеса и ОЦО, а также унифицированные HR-процессы в области организационного менеджмента, кадрового администрирования, начисления зарплаты и планирования ФОТ.

Появилась возможность оперативного проведения бенчмаркинга внутри компании благодаря автоматизации бизнес-процессов, унификации функций и организационных структур всех бизнес-единиц на основе сопоставления унифицированных процессов и функций.

Ручной ввод информации минимизирован, что позволило увеличить достоверность данных и сократить время на подготовку отчетности, большая роль в оптимизации процессов и времени на их обработку отведена электронному документообороту.

Качественные изменения


Повысилось качество работы HR-службы с персоналом. К значимым изменениям в этой части можно отнести:

  • снижение сопротивления изменениям
  • повышение вовлеченности и продуктивности на рабочем месте за счет эффективной поддержки административных процессов технологиями

Справка о компании


«Металлоинвест» - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,1 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.

Название – «Металлоинвест»

Количество сотрудников – более 54 тыс. чел.

Отрасль – металлургия

Выручка (2018 год) – $7,187 млрд

Головной офис – Москва, Россия, производство г. Старый Оскол

Адрес сайта – www.metalloinvest.com

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