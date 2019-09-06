AB InBev Efes (трансформация)

AB InBev Efes была образована 1 марта 2019 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами и 3 солодовенными комплексами. На территории Украины у компании 3 пивоваренных завода: в Чернигове, Николаеве, Харькове. В настоящий момент компания AB InBev Efes является одним из лидеров пивоваренного рынка России и Украины.

Название – АО «АБ ИнБев Эфес»

Отрасль – пивоварение

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – https://abinbevefes.ru

Начало

В начале 2018 года компании AB InBev и Anadolu Efes завершили слияние бизнесов на территории России и Украины путем формирования объединённой компании AB InBev Efes, которая должна была начать деятельность с 1 марта 2019 года. Это требовало в течение 10 месяцев подготовить информационные системы для обеспечения старта работ объединенной компании в рамках единого системного ландшафта.

Несмотря на то что две объединяющиеся компании работали на одном и том же рынке, их бизнес-процессы различались в силу накопленных исторических отличий, особенностей моделей управления бизнесом, специфики производственных и складских площадок, а также разного подхода к использованию единых центров обслуживания – BSC (Business Service Center).

Цель

Обеспечить старт объединенной компании 1 марта 2019 года, а также сохранить в рамках объединенной компании накопленные лучшие практики, в том числе за счет реализации проверенных решений в SAP-системах.

Реализация

В ходе объединения двух бизнес-структур компания AB InBev Efes совместно с компанией-партнером Accenture реализовала проект по внедрению и доработке ряда решений SAP, для того чтобы запустить операции в соответствии с графиком, а также выйти на плановые показатели по объемам производства и отгрузкам продукции.

Решения SAP

SAP ERP with IS-Beverages for returnables management

SAP EWM

SAP APO

SAP ECM by OpenText

SAP BI

SAP Solution Manager

SAP Fiori (for B2B web portal)

Как стало

Объединенная компания перешла на унифицированные бизнес-процессы, выстроенные вокруг единой логистической сети и всех центров обслуживания.

Результат

Итогом внедрения решений SAP стала трансформация процессной модели – объединенная компания перешла на унифицированные бизнес-процессы, что позволило повысить эффективность работы, оптимизировать логистическую модель цепи поставок. Были выдержаны целевые значения по длительности остановки бизнеса (blackout) и выходу на плановые показатели по объемам производству и отгрузки. Произошло объединение сети центров BSC и пересмотр модели работы с ними, равно как и их процессная/функциональная специализация. Были выдержаны строгие стандарты финансового закрытия месяца/квартала.