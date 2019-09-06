Eurasian Resources Group (логистика)

Международная группа компаний Eurasian Resources Group (ERG) основана в 1994 году. Сейчас она входит в число ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки природных ресурсов. ERG управляет производственными активами на территории республики Казахстан: ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), «Шубарколь Комир» и ТОО «ТрансКом». Также группа ведет деятельность в Бразилии и Африке.

Название – Eurasian Resources Group (ERG)

Количество сотрудников – более 75 тыс. чел.

Отрасль – горно-металлургическая

Головной офис – г.Люксембург

Адрес сайта – www.erg.kz

Начало

В ERG отсутствовало «горизонтальное планирование потребностей в материалах», не было и автоматизации этого процесса – при подготовке годового плана списки невостребованных ТМЦ создавались вручную и рассылались в адрес предприятий для дальнейшей реализации. Добиться оперативности при таком положении дел не удавалось: так, из-за частых изменений ситуации с запасами и потребностями или заявками на закупку было невозможно быстро отреагировать и сформировать новые рекомендации по перераспределению запасов. Кроме того, процесс не был прозрачным – анализ выполнялся вручную и формировался из нескольких источников информации, не было 100% гарантии в точности и качестве выполненного анализа. Руководство не могло принимать правильные стратегические решения и более грамотно планировать бюджет. Случались и финансовые потери из-за истечения сроков годности ТМЦ и повторной закупки материалов у поставщиков вместо перераспределения запасов.

В итоге ERG приняла решение изменить подход к управлению цепочкой поставок. Новые IT-продукты должны были помочь оптимизировать объемы закупок за счет более эффективного управления существующими остатками материалов и перераспределения запасов между предприятиями группы.

Цель

Оптимизация расходов компании и повышение экономической эффективности при помощи автоматизации межзаводских перемещений запасов (Cross-plant planning)

Решения SAP

SAP СРР – Cross-plant planning

Реализация

В ходе автоматизации ERG стала эффективнее управлять запасами и сократила расходы на закупку материалов у внешних поставщиков. Партнеры создали единую информационную среду, которая стала объединять данные о запасах и потребностях на уровне всех предприятий. Процессы стали обретать необходимую оперативность и устойчивость к постоянным изменениям ситуации, прозрачность и точность, контролируемость и управляемость. Теперь система еженедельно в автоматическом режиме определяла низкооборачиваемые материалы и формировала рекомендации по перераспределению таких материалов как между предприятиями, так и внутри филиалов и складов каждого отдельного предприятия. Трудозатраты сотрудников значительно сокращались благодаря автоматизации процесса.

Как стало

Разработаны новые процессы «горизонтального планирования», позволяющие эффективно перераспределять невостребованные остатки, процессы полностью автоматизированы. Был значительно усовершенствован процесс управления запасами и цепочкой поставок – появилась единая информационная среда, предоставляющая мгновенные ответы на запросы по невостребованным запасам и реальной необходимости закупки ТМЦ у поставщиков; появился инструмент, позволяющий оперативно и без значительных трудозатрат эффективно перераспределять запасы низкооборачиваемых материалов как внутри предприятий группы, так и между ними.

Результат

За счет внедрения решения SAP и автоматизации нового процесса операционная эффективность компании повысилась – качественно изменились уровень зрелости процесса и скорость принятия решений. Появилась возможность мониторинга и контроля исполнения сквозного процесса. Сократилось количество внесистемных коммуникаций между участниками процесса. Минимизирован риск ошибок ручного ввода.

Значимые цифры

Ожидаемый годовой эффект от работы нового функционала – до 5% от общей суммы закупок

Использование низкооборачиваемых материалов одних предприятий на других предприятиях как «рабочих» ТМЦ – до 5%