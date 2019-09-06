AB InBev Efes (люди)

Группа AB InBev Efes была образована 31 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами и 3 солодовенными комплексами. На территории Украины у компании 3 пивоваренных завода: в Чернигове, Николаеве, Харькове. В настоящий момент компания AB InBev Efes является одним из лидеров пивоваренного рынка России и Украины.

Название – АО «АБ ИнБев Эфес»

Отрасль – пивоварение

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.abinbevefes.ru

Начало

В начале 2018 года компаниям AB InBev и Anadolu Efes предстояло объединение двух бизнесов: в России с участием двух юридических лиц АО «САН ИнБев» и АО «Пивоварня Москва-Эфес» и Украине. Предстояло в течение 10 месяцев подготовить информационные системы для обеспечения старта работы объединенной компании «АБ ИнБев Эфес» с 1 марта 2019 года.

Несмотря на то что две объединяющиеся компании работали на одном и том же рынке, их бизнес-процессы различались в силу накопленных исторических отличий, особенностей моделей управления бизнесом в каждой из компаний, специфики производственных и складских площадок, а также разных подходов к использованию центров BSC (Business Service Center). В том числе компании нуждались в единой системе для управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) и цифровой трансформации HR-процессов для повышения эффективности бизнеса.

Цель

Унификация процессов при объединении двух юридических лиц, выравнивание зон ответственности подразделений.

Реализация

До объединения юридических лиц и внедрения решения SAP инструменты, сопровождающие бизнес-процессы в сфере HR, в силу исторических причин в двух компаниях различались. Была поставлена задача создать единый корпоративный шаблон НСМ и обеспечить непрерывность бизнеса на переходный период и с даты юридического объединения двух компаний.

По словам сотрудников отдела по работе с персоналом, проект был запущен в рекордно короткие сроки: проектирование шаблона началось в сентябре 2018 года, и уже в январе 2019-го он был успешно запущен. По сути, проектной команде за 4 месяца удалось унифицировать процессы, спроектировать единое шаблонное решение и настроить интеграцию с глобальной системой AB lnBev на платформе SAP.

Решения SAP

SAP HCM (РА, OM, РТ, РY)

Как стало

Компании удалось оптимизировать организационную структуру HR-департамента, снизить количество неиспользованных отпусков, настроить Employee self-service (ESS) и Manager self-service (MSS)– автоматизированные системы самообслуживания сотрудников и менеджмента соответственно. Так, руководители могут самостоятельно, без обращения в кадровую службу определять, поддерживать и стимулировать лучших сотрудников, активно участвовать в процессе выбора соискателей и принимать оптимальные решения в области управления персоналом. В то же время функционал ESS обеспечивает доступ сотрудников к персональной информации, снижает затраты на управление персоналом, что позволяет совершенствовать управление рабочим временем, планировать обучение, мероприятия и выплату заработной платы.

Результат

В итоге AB InBev Efes удалось добиться прозрачности и доступности информации для принятия управленческих решений, а также нормализации исторических данных для расчета среднего заработка. Проектной командой выполнен технический аудит алгоритмов расчетов. Благодаря решениям SAP выстроены единые процессы, позволяющие принимать управленческие решения и обеспечивающие прозрачность данных для отчетности.

Значимые цифры

Проектирование, внедрение и старт решения заняли 4 месяца