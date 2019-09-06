Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. «Т Плюс» имеет долю около 8% на рынке теплоснабжения страны. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн человек и более 160 тыс. юридических лиц. Группа объединяет 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 3 СЭС.

Название – ПАО «Т Плюс»

Количество сотрудников – около 47 тыс. чел.

Отрасль – энергетика и теплоснабжение

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.tplusgroup.ru

Начало

Руководство «Т Плюс» поставило задачу автоматизировать процесс формирования, контроля и подготовки отчетности по инвестиционной программе холдинга. На основании анализа текущего портфеля IT-продуктов в компаниях группы было принято решение использовать инструментарий SAP. Значительная часть бизнес-процессов уже была автоматизирована на платформе SAP. Выбор платформы был обусловлен требованиями по бесшовной интеграции в имеющиеся автоматизированные процессы.

Цель

Организация централизованного формирования инвестиционной программы

Реализация

Бизнес-процессы, связанные с управлением инвестиционным портфелем «Т Плюс», были автоматизированы лишь частично на базе SAP ERP. При этом оставалось много ручного ввода данных, использовался Excel для формирования инвестиционной программы, проекты отбирались вручную, отсутствовала связь между процессами планирования инвестиций, закупок, бюджета. Сотрудники испытывали потребность в оперативной информации о состоянии инвестиционного процесса и ходе реализации инвестиционных проектов. Система подачи, рассмотрения и согласования инвестиционных заявок была не отлажена. Требовались более гибкое решение для аналитики и отчетов, четкая регламентация инвестиционной деятельности и структура ответственных в компании. Департамент развития и управления инвестициями поставил задачу автоматизировать процесс формирования, контроля и подготовки отчетности по инвестиционной программе при помощи платформы SAP. Выбор платформы был обусловлен требованиями по бесшовной интеграции в имеющиеся автоматизированные процессы.

Решения SAP

SAP Project and Portfolio Management (SAP PPM)

SAP ERP

SAP BW (BI-IP)

Как стало

После внедрения SAP PPM повысилось качество и снизились сроки подготовки отчетности. Сократились трудозатраты и сроки на выполнение проектов и связанных с ними операций. Существенно снизились объемы рутинной работы — сотрудники могут больше времени уделять аналитической и экспертной частям. Менеджмент холдинга получает оперативную информацию об инвестиционной деятельности. Качественно изменилось планирование инвестпрограмм. В целом процесс управления инвестициями стал более прозрачным и быстрым.

Результат

Благодаря применению инновационного решения, основанного на модуле SAP PPM, управлять инвестиционными проектами в группе компаний «Т Плюс» стало гораздо проще. В компании видят большое преимущество системы в том, что она позволяет отслеживать каждый этап жизненного цикла – от сбора данных, планирования и анализа, формирования инвестиционной программы и до формирования отчетности о ходе реализации проектов, оценки результатов инвестиционной деятельности компании в целом. В ходе проекта разработано и утверждено положение по управлению инвестиционной деятельностью холдинга — то есть бизнес-процесс формализован и упорядочен. Сформирована единая информационная база инвестиционных предложений, позволяющая получать актуальную информацию для подготовки различных видов отчетности и принятия управленческих решений.

Информация по инвестиционной деятельности доступна в рамках единого информационного пространства на платформе SAP.