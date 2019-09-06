Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок России. Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

Название – АО «Первая Грузовая Компания»

Количество сотрудников – 4 тыс. чел.

Отрасль – железнодорожные перевозки

Выручка (2018 год) – 104,1 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.pgkweb.ru

Начало

Перед внедрением решений SAP компания успешно завершила проект по реинжинирингу бизнес-процессов, реализованный совместно с BCG. В рамках полученных рекомендаций оператор принял решение о переходе на новую единую унифицированную систему, которая смогла бы объединить оперативный, управленческий и финансовый контур для повышения прозрачности выполняемых процессов.

До того как компания внедрила в свою работу решения SAP, ее основная деятельность и ведение бухгалтерского учета зависели от разрозненных систем. Необходимо было вносить большой объем корректировок данных непосредственно в базе данных для поддержания целостности процессов. При этом потенциала для автоматизации новых процессов и оптимизации старых в компании не наблюдалось. Имеющиеся системы управления, очевидно, уже не отвечали требованиям крупного оператора. За короткое время предстояло создать новое решение, которое станет отраслевым бенчмарком.

Цель

Повышение эффективности, управляемости и прозрачности всех процессов за счет создания единой системы управления основной деятельностью и эксплуатацией подвижного состава ПГК

Улучшение клиентского сервиса

Оптимизация расходов по обслуживанию основной деятельности

Реализация

Этот проект изначально позиционировался как совместная работа сотрудников компании на всех уровнях и территориальных подразделениях. В команде были задействованы более 500 бизнес-экспертов, ключевых пользователей и ИТ-специалистов. Программа трансформации затронула свыше 200 процессов компании.

В ходе реализации появилась возможность для централизации ряда функций, которые прежде выполнялись отдельно на каждой площадке. Это позволило еще до полного завершения проекта воплотить идею по созданию единого центра обслуживания, что существенно повысит уровень клиентского сервиса, сделает работу компании прозрачной и удобной для всех контрагентов ПГК.

Уделялось колоссальное внимание организационным изменениям. Это позволило заинтересовать и правильно замотивировать практически всех пользователей и руководителей. Проект воспринимался как значимый шаг в истории компании, который позволит выйти на ощутимо новый уровень зрелости.

Решения SAP

SAP CRM

SAP EM

SAP TM

SAP MM

SAP SD

SAP FI

SAP RCM

SAP CO

SAP PS

SAP PM

SAP FM

SAP BW

SAP Solution Manager

SAP PI

Как стало

Появился инструмент, который отражает все обновленные процессы в информационном пространстве. Система включает в себя огромное количество жестких и мягких контролей, оказывающих корректирующее воздействие на действия пользователей. Полностью автоматизирован процесс расчета тарифных условий для клиента по основной деятельности и их согласование. В дальнейшем все данные автоматически подтягиваются в электронные документы и участвуют в расчете оказанных услуг. Появилась возможность отследить процесс с момента зарождения запроса клиента до фактической оплаты оказанных услуг. Это позволяет выявлять узкие места в работе и постоянно повышать качество клиентского сервиса.

Единая система учета запчастей насчитывает свыше 5 млн записей о деталях, их месте нахождения и состоянии. А единая система отчетности дает возможность оперативно формировать аналитическую отчетность и принимать важные решения с высокой скоростью. Наконец, произведена интеграция с клиентскими системами для оперативного предоставления информации по перевозкам.

Результат

Автоматизировано управление сквозным логистическим процессом. Продукт SAP Transportation Management, адаптированный под специфику деятельности железнодорожного оператора, позволил автоматизировать ключевые бизнес-процессы компании. Построена современная информационная система – база для проведения оптимизационных мероприятий, в том числе направленных на повышение эффективности управления парком и улучшения качества клиентского сервиса.

Единая централизованная система позволяет оперативно получать управленческую информацию, делает процесс прозрачным на всех уровнях, в том числе в территориальных подразделениях.

Важную роль в проекте сыграла локализация SAP TM под специфичные требования российских железнодорожных перевозок. Это позволило избежать значительного объема дополнительных работ в ходе внедрения, а персоналу компании – быстро адаптироваться к работе в новой системе. Сейчас каждый сотрудник отчетливо знает свои функциональные обязанности и при этом имеет исчерпывающий объем оперативной аналитической информации.

Ключевые цифры

Оценка количественных показателей будет проведена по результатам года работы системы в режиме промышленной эксплуатации.