Gloria Jeans – бренд первоклассной и доступной одежды для каждого члена семьи. Компания была основана в 1988 году и на сегодняшний день является лидером в сегменте fast fashion в России. Вертикально интегрированный ритейлер Gloria Jeans – это 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, два современных логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая на конец 2018 года насчитывала более 550 магазинов в России и СНГ.

Название – Gloria Jeans

Количество сотрудников (на 31 декабря 2018 г.) – более 14 тыс. чел.

Отрасль – торговля

Выручка (2018 год) — 43,77 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.gloria-jeans.ru

Начало

Gloria Jeans — это вертикально интегрированная компания «быстрой моды», управляющая собственным производством и собственной розничной сетью магазинов в четырех странах.

Цель

Построение качественного клиентского сервиса в онлайне

Реализация

Процессы онлайн-продаж, фулфилмента, доставки, клиентского сервиса, digital-маркетинга необходимо было построить с нуля. Для проекта по открытию канала электронной коммерции Gloria Jeans выбрала облачные решения SAP Customer Experience.

Решения SAP

SAP Commerce Cloud

SAP Marketing Cloud

Как стало

У компании появился собственный прямой канал онлайн-продаж и взаимодействия с конечными потребителями. Построен с нуля интернет-магазин Gloria Jeans, запущены новые бизнес-процессы, связанные с онлайн-торговлей: фулфилмент, доставка, клиентский сервис, digital-маркетинг

Результат

Сроки, объем и бюджет проекта были соблюдены. У компании появилась возможность сегментного анализа клиентской базы из 8 млн человек для более релевантных коммуникаций. На основании динамической сегментации покупателей запущена регулярная NPS-кампания через email- и телемаркетинг. Появился источник роста для онлайн- и офлайн-продаж. Как итог, Gloria Jeans планирует в дальнейшем с помощью решений SAP реализовать ряд омниканальных сценариев click&collect, click&reserve, ship from store, endless aisle. Кроме того, на очереди внедрение SAP Customer Data Cloud для соответствия GDPR (Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных) и управления согласиями пользователей на маркетинговые коммуникации, а также для прогрессивного профилирования.

Значимые цифры

На текущий момент:

Темпы роста интернет-магазина превышают запланированные показатели.

План продаж на превышен.

Доставлено более 30 тысяч заказов

Ассортимент интернет-магазина превышает 4 тыс. товаров