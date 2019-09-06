Русский патриархат будет производить вина в Краснодарском крае

Дочерняя фирма Московского патриархата РПЦ – ООО «Мезыбь» - получила лицензию на производство, хранение и поставки вина. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», документы были выданы обществу 3 сентября 2019 года.

ООО «Мезыбь» зарегистрировано в 2015 году в селе Дивноморское города Геленджика. Основным видом деятельности общества является производство вина из винограда. Уставный капитал компании – 10 млн руб. Головная компания – финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (66,67%). Еще 33,33% доли в уставном капитале принадлежит ООО «Художественно-производственное предприятие "Софрино" РПЦ». Генеральным директором «Мезыби» значится Светлана Дмитриева, совладелец местной религиозной организации «Православный приход кафедрального собора Святого апостола Андрея Первозванного» в городе Геленджике Новороссийской епархии РПЦ.

По итогам 2018 года выручка ООО «Мезыбь» составила 33 тыс. руб., убыток – 3,87 млн руб. Кредиторская задолженность компании по итогам 2018 года составила 18,2 млн руб.

Как сообщает русская служба BBC, лицензия, полученная «дочкой» РПЦ, предполагает выпуск обычного и игристого вино, но не ликерного, к которому относится церковный кагор. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал изданию, что речь идет о закрытом коммерческом проекте по выпуску эксклюзивного вина. «Как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить»,—сказал он.

Дмитрий Михеенко