Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», он стал владельцем 50% «АМиК».

Ранее 51% «АМиК» принадлежало Александру Маслякову-старшему, а остальные 49% — его супруге Светлане Масляковой. Теперь же их доли снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Александр Масляков-старший стал бессменным ведущим КВН в 1964 году. «АМиК» занимается производством программы с 1990 года, ему принадлежат права на товарный знак КВН. ООО «Группа 7» оспаривает решение Роспатента о признании прав КВН за «АМиК».