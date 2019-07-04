Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков. Объединение привлечено к делу в качестве третьего лица.

Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».

Иск будет рассмотрен 19 августа.

КВН выходит в эфир с ноября 1961 года. Над созданием программы работали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Александр Масляков стал бессменным ведущим КВН в 1964 году. «АМиК» занимается производством программы с 1990 года.