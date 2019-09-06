Реконструкцию «Аннинского молока» «Эконивы» за 1,7 млрд рублей профинансирует Россельхозбанк

Финансовым партнером «Эконивы» Штефана Дюрра по реконструкции завода «Аннинское молоко» в Воронежской области станет Россельхозбанк. Об этом стало известно в ходе вчерашней поездки на завод губернатора Александра Гусева.

По словам коммерческого директора «Эконивы» Сергея Ляшко, в результате реконструкции мощность предприятия должна достигнуть 310 т в сутки. В первом квартале 2019 года может быть запущена новая линия по производству творога, затем - дополнительные творожные линии и линии по производству масла. Также предполагается реконструкция котельной. Общий объем инвестиций в проект - 1,7 млрд руб.

О вчерашней поездке Александра Гусева в Аннинский район - в публикации «Ъ-Черноземье» «Важно не почувствовать себя уже счастливым».

Олег Мухин