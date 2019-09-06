«Важно не почувствовать себя уже счастливым»

Вчера губернатор Воронежской области Александр Гусев в сопровождении депутата Госдумы, основателя холдинга «Молвест» Аркадия Пономарева и сенатора от региона Сергея Лукина посетил Аннинский район. Его уже 34 года возглавляет 67-летний Василий Авдеев. Он постарался показать гостям все достижения муниципалитета в преддверии очередных выборов, в которых он планирует участвовать.

Аннинский район встретил губернатора новым комбикормовым заводом в селе Николаевка. Его возвело ООО «Экокорм» — производитель кормов молочного холдинга «Молвест». Рядом с уже действующим комбикормовым заводом мощностью 10 т в час появился новый, на 20 т в час, с дополнительными элеваторами. Глава «Молвеста» Анатолий Лосев рассказал „Ъ“, что в сам завод было вложено 349 млн руб., в мощности по хранению — 200 млн руб. По его словам, расширить производство кормов в компании решили из-за реализации животноводческих проектов: совокупное стадо «Молвеста» превысило 28 тыс. коров.

Гости сначала направились в лабораторию, где несколько девушек ложками насыпали в пробирки сырье для кормов, полученное в разных растениеводческих хозяйствах «Молвеста». Затем делегация мимо «старых» объектов «Экокорма», запущенных в 2017-2018 годах и выполненных в единых коричневых оттенках, пошла к новому корпусу. «Подготавливаем внешние рынки для поставок продукции, это сложная тема, — рассказывал Аркадий Пономарев губернатору. — Перед нами стоит задача перерабатывать в комбикорм всю нашу продукцию растениеводства. То есть на следующий год стоит задача глубже залезть в зерно и в остальные вещи». Затем господин Пономарев заговорил с главой региона о более насущном: «Электроэнергии не хватает. Работа нового завода на полную мощность будет условной». «Подали заявку на 1 МВт», — уточнил глава «Экокорма» Владимир Мануйлов. Тут же выяснилось, что за подключение этих 1 МВт МРСК Центра попросила у «Молвеста» 20 млн руб. Инвесторы попросили чиновников разобраться в таком ценообразовании.

Александр Гусев пообещал оставлять больше налоговых доходов в районах На прошедшем в Анне совещании воронежский губернатор Александр Гусев заявил о возможном «смягчении законодательства» для большей сбалансированности районных бюджетов. По его словам, уже в 2020 году возможны корректировки областного законодательства, в результате которых в районах будет оставаться больше налоговых доходов. При этом господин Гусев призвал не ждать «бюджетной революции», отметив, что сейчас расходы районов на 30-40% превышают их собственные налоговые доходы.

От обсуждений инфраструктуры гости перешли к открытию. «Завод — достойный ответ тем скептикам, которые говорят, что потенциал развития сельского хозяйства в Воронежской области практически исчерпан», — заявил господин Гусев. Поблагодарив за «комплексное развитие» района Василия Авдеева, он уступил место господину Пономареву. «Есть резервы, чтобы Воронежская область продолжала греметь на всю Россию своими аграрными достижениями, — заверил депутат Госдумы. — “Молвест” будет продолжать развитие аграрной отрасли, и мы все вместе победим». Слова о победе продолжил Василий Авдеев, который в преддверии конкурса на должность главы стал многословнее обычного: «В животноводстве корова была и есть монетным двором, печатающим деньги круглые сутки… Мы понимаем, что жизнь одна и прожить ее нужно на аннинской земле! Надеемся, что селяне под вашим руководством, Александр Викторович (Гусев. — „Ъ“), обретут новое дыхание».

Далее делегация направилась в село Архангельское. По дороге они остановились у реконструированного в 2019 году мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне. Возложив цветы к Вечному огню у памятника погибшим воинам-аннинцам, гости прошлись по новенькой плитке мимо газонов и лавочек в небольшом сквере. Своей благоустроенностью, строгостью серо-коричневых оттенков и позолоченных барельефов мемориал значительно выделялся на фоне сельского пейзажа. «35 млн собственных средств вложили», — хвастался господин Авдеев. «Вам надо учить молодежь», — заметил господин Гусев. «Если поверите, будем учить. С огоньком учить!» — заверил его глава района. Комментировать перспективы господина Авдеева губернатор не стал.

В Архангельском губернатор зашел в новый Дом культуры. Пройдя по студиям, Александр Гусев поздоровался с танцевальными коллективами и ансамблем. Его участники заявили губернатору, что «уходят от фанеры», и что им нужна новая звуковая аппаратура. После этого чиновники и депутаты переехали на новый молочный комплекс «Эконивы» Штефана Дюрра в селе Старая Чигла. Здесь коммерческий директор компании Сергей Ляшко рассказал, что компания планирует построить еще два комплекса по 3,3 тыс. голов в Бобровском и Бутурлиновском районах, а в комплекс в Старой Чигле на 2,8 тыс. голов вложила 2,58 млрд руб. В результате компания должна будет увеличить производство молока в регионе с 890 до 1430 т в сутки к началу 2021 года.

Церемонию открытия комплекса вопреки обыкновению начали не официальные лица, а дети с галстуками фирменного зеленого цвета. Расположившийся за кафедрой «министр молочной политики» «страны “Эконива”» дал слово сидевшим за длинным столом своим «коллегам» — «министрам» «путей угощения», «молочного транспорта», «молочных ресурсов» и «молочных культур». Гости с улыбкой слушали о прелестях молока, но никто из детей за время открытия ни разу не улыбнулся, а «министр культуры» даже сжал ладонь в кулак. Затем гости позвонили в четыре колокольчика, висящих на стенде в форме ратуши, ознаменовав открытие комплекса, и поехали дальше — на Аннинский молочный комбинат, приобретенный «Эконивой» у PepsiCo в 2017 году. На него делегация даже не стала заходить, осмотрев лишь стенды с информацией о предстоящей реконструкции стоимостью 1,7 млрд руб.: на предприятии должны быть запущены дополнительные линии по производству творога и масла, реконструирована котельная.

Впрочем, в этот день губернатору предстояло узнать не только о положительных моментах в жизни района. Выступая на совещании в аннинской средней школе, первый замруководителя областного департамента экономического развития Игорь Кумицкий подчеркнул: несмотря на хорошие показатели в экономике, район отстает от большинства других воронежских муниципалитетов по уровню зарплаты, хотя и лидирует по темпам ее роста. Глава региона в свою очередь обратил внимание присутствующих, что есть в районах бизнесмены, но есть и «энергетики со своими инвестиционными тараканами в голове». «Важно, чтобы мы не самоуспокоились. Показатели хорошие, но важно не почувствовать себя уже счастливыми», — заметил Александр Гусев. «Администрация района будет работать, поддерживать вертикаль власти и вас как губернатора», — заверил его господин Авдеев.

Олег Мухин