Сегодня исполняется 62 года президенту Трансконтинентальной медиакомпании Александру Митрошенкову
Его поздравляет первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис:
— Александр Викторович, Ваша профессиональная и общественная деятельность, огромный опыт в медийном бизнесе и журналистике вызывают глубокое уважение и признательность. На протяжении многих лет Вы поддерживаете и создаете новые семейные, просветительские и общественно значимые проекты на российском телевидении. Для меня Вы являетесь примером высокого профессионализма, трудолюбия и преданности своему делу. Убежден, что Ваши новаторские идеи и впредь будут служить развитию страны и принесут неоценимую пользу обществу. Желаю Вам крепкого здоровья, творческого созидания и благополучия! С днем рождения!
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