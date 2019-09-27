Сегодня исполняется 62 года президенту Трансконтинентальной медиакомпании Александру Митрошенкову

Его поздравляет первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис:

— Александр Викторович, Ваша профессиональная и общественная деятельность, огромный опыт в медийном бизнесе и журналистике вызывают глубокое уважение и признательность. На протяжении многих лет Вы поддерживаете и создаете новые семейные, просветительские и общественно значимые проекты на российском телевидении. Для меня Вы являетесь примером высокого профессионализма, трудолюбия и преданности своему делу. Убежден, что Ваши новаторские идеи и впредь будут служить развитию страны и принесут неоценимую пользу обществу. Желаю Вам крепкого здоровья, творческого созидания и благополучия! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»