В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал техническое сопровождение массовых мероприятий у IT-интегратора «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»). Сумма контракта составляет 260 млн руб., сообщает газета «Ведомости». Как пояснил изданию замруководителя ДИТа Александр Горбатько, впервые на массовых мероприятиях будет организовано систематическое видеонаблюдение.

Раньше видеонаблюдение велось только на крупных праздниках — к примеру, на Дне города или на праздновании Дня Победы. Новая система будет работать на всех крупных мероприятиях, в том числе общественно-политических. Позднее планируется также внедрить технологию распознавания лиц, рассказал господин Горбатько.

Обеспечением безопасности граждан на массовых мероприятиях занимаются межведомственные оперативные штабы, которые пользуются городской системой видеонаблюдения. «Ситроникс» будет размещать и проверять камеры по всем необходимым маршрутам, а также предоставлять штабам онлайн-трансляцию и обеспечивать доступ к видео архивам, уточняет ДИТ в материалах закупки.

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Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах. Однако существующая система организована хаотично, и не всегда удается транслировать видео онлайн, добавил другой собеседник издания.

ДИТ поручил «Ситрониксу» проверить, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, надо ли удалять эти материалы по требованию граждан, а также какую ответственность несут оператор и пользователи системы.

В МВД никак не прокомментировали информацию о планах ввести видеонаблюдение на массовых мероприятиях.

Сейчас в Москве работают около 170 тыс. камер наблюдения. Пока система распознавания лиц анализирует данные лишь с нескольких тысяч из них.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в 2019 году в столице развернут общегородскую систему распознавания лиц, которую задействуют для розыска преступников. На эти цели планировалось потратить 7,5 млрд руб. В мэрии рассказывали, что для этого, в частности, обновили 40% из 162 тыс. городских видеокамер.

Эффективно ли использование системы распознавания лиц, читайте в материале “Ъ FM”.