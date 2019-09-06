«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам представителя российской госкорпорации, окончательное решение примут в течение полугода.

«Роснано» владеет пакетом акций калифорнийского производителя аккумуляторов для электромобилей Maxwell Technologies, которого решила купить Tesla. В рамках сделки акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. Общая сумма сделки составит $218 млн. Стороны планируют закрыть ее во втором квартале 2019 года.

Как пояснил господин Вахтеров, сделка с Tesla еще не закрыта. Сейчас проводится «многостадийный процесс конвертации акций», рассказал он. «Исходя из того, как конвертация будет закончена и на каких условиях, мы будем принимать решение по нашему дальнейшему присутствию в капитале Tesla. Вполне вероятна продажа акций Tesla. В течение полугода решение будет принято»,— уточнил представитель «Роснано».

Напомним, «Роснано» вошло в состав акционеров Maxwell в 2017 году после покупки компании Nesscap («дочка» Maxwell). В результате сделки Maxwell и Tesla «Роснано» стало миноритарным акционером американской компании.