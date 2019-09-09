Триумф роли

Мерил Стрип родилась в 1949 году в Нью-Джерси, США. Начинала актерскую карьеру в театре в 1971 году, кинодебют состоялся в 1977 году с выходом на широкие экраны мелодрамы Фреда Циннемана «Джулия». Самые примечательные фильмы с участием Мерил Стрип — «Охотник на оленей» (1978), «Крамер против Крамера» (1979), «Выбор Софи» (1982), «Мосты округа Мэдисон» (1995), «Адаптация» (2002), «Часы» (2002), «Дьявол носит Prada» (2006), «Мамма миа!» (2008), «Сомнение» (2008), «Железная леди» (2011), «Секретное досье» (2017). Первую номинацию на «Оскар» актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино «Охотник на оленей», первую статуэтку — за роль супруги главного героя в социальной драме «Крамер против Крамера», вторую — за исполнение роли польской эмигрантки в драме «Выбор Софи», третью — за перевоплощение в премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в биографической ленте «Железная леди». Стрип номинировалась на «Оскар» 21 раз — это больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кино. Двукратный лауреат премий BAFTA и премии Гильдии киноактеров США, девятикратная обладательница премии «Золотой глобус» (с 31 номинацией — это также мировой рекорд), лауреат почетной премии «Сезар» и владелица именной звезды на голливудской «Аллее славы». Стрип также является призером двух крупнейших кинофестивалей мира — Каннского (1989) и Берлинского (2003).