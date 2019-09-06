Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам министра, служба мониторинга окружающей среды должна улучшить возможности прогноза природных ЧС.

«Очевидные климатические изменения уже становятся системой. Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане»,— рассказал господин Кобылкин.

По мнению главы Минприроды, на возникновение ЧС влияет, в частности, человеческий фактор, который «всегда составляет более 50–60%». «Очень часто бывает так называемый сельхозпал, который в принципе запрещен, но многие его используют. Он угрожает населенным пунктам, перекидывается на лес»,— пояснил министр.

По данным Рослесхоза, с начала 2019 года экономический ущерб от лесных пожаров составил около 7 млрд руб. Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Кроме того, в министерстве предлагают возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения.

Подробности — в материале “Ъ” «У губернаторов отбирают зоны контроля».