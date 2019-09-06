Глава Минпромторга поддержал сжигание неперерабатываемого мусора

Мусоросжигательные заводы помогут эффективно бороться с коммунальным мусором, который нельзя переработать, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Министр рассказал, что до 2024 года планируется строительство более 200 объектов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам господина Мантурова, за последние два года построили более 15 объектов для сортировки ТКО. «Новые объекты станут гарантией того, что отходы будут утилизированы, а не направятся на свалку, как это было раньше, поскольку позволят отсортировать из ТКО вторичные ресурсы»,— пояснил глава ведомства.

Денис Мантуров добавил, что проблема отходов не должна решаться только с помощью их сжигания. Как пояснил министр, более перспективное и современное решение — это переработка отходов на вторичное сырье, «подлежащее возврату в хозяйственный оборот».

«Мусоросжигательный завод является одним из эффективных способов борьбы с мусором, в первую очередь с "хвостами" при сортировке ТКО, которые не могут быть использованы как вторичные ресурсы. С точки зрения экологической безопасности планируемые к строительству и строящиеся мусоросжигательные заводы предполагают использование наилучших доступных технологий»,— отметил глава Минпромторга.

На имеющихся в России 15 предприятиях извлекается более 20% вторичных материальных ресурсов для переработки. На них приходится около 3% мусора, образующегося в стране, считают в публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая сопровождает мусорную реформу. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году на переработку в России должно отправляться 36% всех отходов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мусорная реформа идет в компост».