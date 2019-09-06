Казанским «аварийщикам» ищут квартиры

Чиновники Казани собираются выкупить до конца 2019 года 55 новых квартир для расселения жителей аварийных домов по новой муниципальной программе. Согласно объявленному тендеру, начальная стоимость квадратного метра составила лишь 41 тыс. руб. Эксперты считают, что эта цена «десятилетней давности» и вряд ли заинтересует участников рынка. Вероятнее всего, жителей переселят в микрорайон «Салават купере» на окраине Казани, который застраивает Госжилфонд при президенте Татарстана. По информации “Ъ”, он намерен предоставить квартиры ниже начальной стоимости лота.



Управление жилищной политики исполкома Казани объявило электронный аукцион на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Начальная стоимость контракта составляет 129,1 млн руб. За эту сумму планируется приобрести 55 квартир общей площадью 3,15 тыс. кв. м. То есть цена 1 кв. м. должна составить не более 41 тыс. руб. Заявки принимаются до 11 сентября. Аукцион состоится 16 сентября.

В техническом задании сказано, что все квартиры должны располагаться в домах, построенных и введенных в эксплуатацию не ранее 2018 года. Исполком Казани, в частности, интересуют 15 однокомнатных квартир (от 38,1 до 40,5 кв. м), 35 двухкомнатных (от 60,2 до 62,6 кв. м) и пять трехкомнатных квартир (от 77,4 до 82 кв. м). В помещениях должны быть кухня, санитарный узел, ванна или душ, установлены окна и двери. Квартиры должны быть с чистовой отделкой. Контракт должен быть исполнен в течение 60 дней после его заключения. Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание квартир, составит два года.

Новые квартиры будут предоставлены жителям старых домов в рамках новой муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани, рассчитанной на 2019–2025 годы. Вчера она была опубликована в сборнике документов исполкома. В ней говорится, что всего за шесть лет будет расселен 51 многоквартирный дом. Это 519 помещений общей площадью 16,2 тыс. кв. м, где проживает 1446 человек. При этом в частной собственности находятся 285 помещений (8,4 тыс. кв. м), еще 234 квартиры (7,8 тыс. кв. м) — в муниципальной собственности. Стоимость программы составляет 885,1 млн руб. Из них 195 млн руб. выделяет бюджет Татарстана, 690,1 млн руб. — Фонд содействия реформированию ЖКХ. На первом этапе 2019–2020 годов предлагается расселить 12 домов, включающих 57 квартир. Это, в частности, дома на улицах Затонской, Колымской, Ново-Азинской и поселке Мостотряд.

Стоит отметить, что в Казани сложилась несколько иная практика расселения жителей, чем в районах республики. Так, по предыдущей программе аварийного жилья в Татарстане собственники ветхих помещений в Казани получили новые квартиры. В других городах и поселках власти предложили мизерный выкуп в размере 11 тыс. руб. за 1 кв. м, что вызвало протесты граждан. Впрочем, в Казани также часть жителей (в том числе исторического Мергасовского дома) обратились в суды, не согласившись с тем, что новые квартиры им предлагают в отдаленном микрорайоне «Салават купере», хотя прежде они проживали в центре.

Согласно новой республиканской программе (см. “Ъ” от 5 июля), в Казани с собственниками продолжат заключать договоры мены и предоставлять новое жилье взамен аварийного. Такое решение чиновники объясняют сложившейся судебной практикой, а также «высокой стоимостью выкупа аварийного жилья» в татарстанской столице. Действительно, в опубликованной муниципальной программе не предусмотрены затраты на выкуп жилья у собственников. Бюджет будет направлен на покупку нового жилья у застройщиков по цене 41–46 тыс. руб. за кв. м (будет увеличиваться ежегодно). Граждане, проживавшие по договору соцнайма, получат равнозначное жилье, а собственникам предоставят жилые помещения в счет размера возмещения за изымаемое жилье, отмечается в казанской программе.

При этом цена, по которой власти хотят купить новые квартиры для участников программы расселения, значительно ниже рыночной. «В Казани новые квартиры продаются по 70–80 тыс. руб. за квадрат. Ни один застройщик не будет участвовать в этом конкурсе. 40 тыс. руб. — это цена десятилетней давности»,— заявил “Ъ” директор агентства «НЛБ-недвижимость» Андрей Савельев. Он полагает, что за эти деньги власти могут «купить жилье себе сами» и тендер проводить «бессмысленно». Вероятнее всего, полагает он, квартиры будет вновь предоставлять Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана, в том числе на окраине Казани — в «Салават купере».

Источник в Госжилфонде подтвердил “Ъ”, что организация готова предоставить квартиры по цене от 35 тыс. руб. за кв. м. в чистовой отделке. По итогам 2018 года Госжилфонд построил 527,8 тыс. кв. м. жилья (более 9 тыс. квартир). За первые 6 месяцев текущего года организацией введено в эксплуатацию 65 домов на 2545 квартир. Получить комментарии у других участников рынка “Ъ” вчера не удалось.

Кирилл Антонов, Александр Шакиров