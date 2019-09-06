Не до выборов

Первые лица страны дистанцировались от большинства глав регионов, которые готовятся к выборам. В этом году президент России Владимир Путин посетил лишь 13% субъектов, в которых 8 сентября пройдет голосование за губернаторов. Два года назад это число доходило до 80%. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика», с которым ознакомился “Ъ”.
Авторы исследования, в частности, посчитали, что в 2017 году Владимир Путин посетил 80% предвыборных регионов, в 2018 году — 20%, а в этом еще меньше — 13%. С марта по сентябрь он побывал в Забайкальском крае и Челябинской области. В обоих регионах глава государства провел встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов — с Александром Осиповым (назначен 25 октября 2018 года) и с Алексеем Текслером (в должности с 19 марта 2019 года). Авторы исследования не учли поездку Владимира Путина в Астраханскую область 14 мая, объяснив это корреспонденту “Ъ” тем, что действовавший на тот момент врио губернатора Сергей Морозов через три недели после общения с президентом попросился в отставку.
При этом Астраханская область стала самой популярной из предвыборных регионов среди других федеральных чиновников: ее посетили девять из них. Чуть отстают Забайкалье и Ставропольский край. В этих трех регионах побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр цифрового развития Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, министр строительства Владимир Якушев и другие министры.
Он полагает, что переломным моментом мог стать «приморский кейс», когда в прошлом году Владимир Путин приехал поддержать врио губернатора края Андрея Тарасенко, но этот кандидат все равно проиграл. «Для любого региона визит федерального чиновника — это всегда событие,— отмечает политолог.— Чиновник не может приехать просто так, должны быть подписаны какие-то документы, связанные с развитием региона. Если чиновник не обладает медийной узнаваемостью, его визит не станет информационным поводом, но может послужить губернаторам в лоббистских целях — помочь получить аппаратные ресурсы в будущем. Всегда есть интрига, должен ли губернатор прислоняться к Москве или защищать от нее свои интересы».
В большинстве случаев внимание высших должностных лиц к предвыборным регионам положительно повлияет на рейтинг действующих врио и губернаторов, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он обратил внимание на то, что в последнее время федеральные чиновники демонстрируют свою поддержку врио. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сообщил “Ъ”, что тоже подготовил аналогичное исследование, но в нем, по его словам, лидерами по визитам федералов стали Башкирия (врио главы республики Радий Хабиров, назначен 11 октября 2018 года) и Астраханская область (врио губернатора Игорь Бабушкин, назначен 5 июня 2019 года). «Аура Владимира Путина не обладает бесконечным эффектом. Идея состоит в том, что не стоит вкладывать ресурс президента туда, где это не будет иметь решающего значения, но может создать проблемы для имиджа главы государства»,— отметил политолог.
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