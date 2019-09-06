Не до выборов

Первые лица страны дистанцировались от большинства глав регионов, которые готовятся к выборам. В этом году президент России Владимир Путин посетил лишь 13% субъектов, в которых 8 сентября пройдет голосование за губернаторов. Два года назад это число доходило до 80%. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика», с которым ознакомился “Ъ”.

Авторы исследования, в частности, посчитали, что в 2017 году Владимир Путин посетил 80% предвыборных регионов, в 2018 году — 20%, а в этом еще меньше — 13%. С марта по сентябрь он побывал в Забайкальском крае и Челябинской области. В обоих регионах глава государства провел встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов — с Александром Осиповым (назначен 25 октября 2018 года) и с Алексеем Текслером (в должности с 19 марта 2019 года). Авторы исследования не учли поездку Владимира Путина в Астраханскую область 14 мая, объяснив это корреспонденту “Ъ” тем, что действовавший на тот момент врио губернатора Сергей Морозов через три недели после общения с президентом попросился в отставку.

При этом Астраханская область стала самой популярной из предвыборных регионов среди других федеральных чиновников: ее посетили девять из них. Чуть отстают Забайкалье и Ставропольский край. В этих трех регионах побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр цифрового развития Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, министр строительства Владимир Якушев и другие министры.

Первые лица не хотят, чтобы неудачи поддержанных ими кандидатов интерпретировали как их собственные, поэтому происходит дистанцирование, заявил “Ъ” автор исследования, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он полагает, что переломным моментом мог стать «приморский кейс», когда в прошлом году Владимир Путин приехал поддержать врио губернатора края Андрея Тарасенко, но этот кандидат все равно проиграл. «Для любого региона визит федерального чиновника — это всегда событие,— отмечает политолог.— Чиновник не может приехать просто так, должны быть подписаны какие-то документы, связанные с развитием региона. Если чиновник не обладает медийной узнаваемостью, его визит не станет информационным поводом, но может послужить губернаторам в лоббистских целях — помочь получить аппаратные ресурсы в будущем. Всегда есть интрига, должен ли губернатор прислоняться к Москве или защищать от нее свои интересы».

В большинстве случаев внимание высших должностных лиц к предвыборным регионам положительно повлияет на рейтинг действующих врио и губернаторов, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он обратил внимание на то, что в последнее время федеральные чиновники демонстрируют свою поддержку врио. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сообщил “Ъ”, что тоже подготовил аналогичное исследование, но в нем, по его словам, лидерами по визитам федералов стали Башкирия (врио главы республики Радий Хабиров, назначен 11 октября 2018 года) и Астраханская область (врио губернатора Игорь Бабушкин, назначен 5 июня 2019 года). «Аура Владимира Путина не обладает бесконечным эффектом. Идея состоит в том, что не стоит вкладывать ресурс президента туда, где это не будет иметь решающего значения, но может создать проблемы для имиджа главы государства»,— отметил политолог.

Ангелина Галанина, Ксения Веретенникова