Сестры собрали мусор

Ульяновские предприниматели, связанные с переработкой отходов, заявили о давлении со стороны министерства природы и цикличной экономики области. Ведомство было создано лишь год назад с целью перевода региональной экономики на более экологичные и технологичные схемы переработки отходов. Представители бизнес-сообщества заявляют, что сторонние компании не могут работать на рынке переработки отходов, так как сотрудники министерства зачастую лоббируют интересы собственных структур. Председатель областного правительства Александр Смекалин заявил, что по данному факту будет проведена проверка.

Представители бизнеса, занимающегося утилизацией отходов, заявили о давлении со стороны властных структур и контролирующих органов Ульяновской области. Организации подвергаются массовым проверкам, что негативно сказывается на деятельности фирм. На днях возле Дома Советов состоялся одиночный пикет сотрудника ООО «Чистый город+» с требованием разобраться с коррупцией в министертсве. Предприниматели связывают сложившуюся ситуацию с возможной коммерческой заинтересованностью замминистра областного министерства природы и цикличной экономики Гульнары Рахматулиной. Чиновница долгое время работала в коммерческой структуре, ведущей деятельность по обращению с отходами.

Министерство природы и цикличной экономики было создано в июле 2018 года путем выделения департамента природных ресурсов и окружающей среды и департамента лесного хозяйства из регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. Как отмечалось облправительством, одна из главных задач министерства — вывод экономики региона на принцип «замкнутого цикла» — максимального использования переработки отходов, их минимизации, использование технологий возобновляемых ресурсов.

Мусорная реформа в регионе стартовала с начала текущего года. В настоящее время из пяти зон региона в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в регионе четыре зоны имеют своих регоператоров. Все эти регоператоры прямо или косвенно изначально владеют действующими полигонами ТКО.Пятая зона (с планируемым полигоном ТКО в райцентре Новоспасском) так и осталась без рег­оператора, несколько отборов были безрезультатными, никто не заявился. В регионе в полном смысле переработкой ТКО занимается пока только регоператор «Горкомхоз» (входит в группу ЦЭТ). Эта компания, используя технологию компостирования отходов, начала реализацию проекта производства технического грунта. Все четыре рег­оператора занимаются сортировкой ТКО с последующей отправкой переработчикам, которые составляют отдельный сегмент рынка и фактически выполняют функции субпод­рядчиков у региональных операторов. Всего в регионе около десяти таких организаций. Частично включена в процесс переработки компания «Чистый город +», которая имеет лицензию на первичную обработку отходов (перевод полиэтиленовой тары в крошку с последующей отправкой переработчикам). Несколько организаций занимаются переработкой промышленных отходов и бытовой техники.

В ООО «Чистый город+» рассказали, что год назад планировали получить лицензию для утилизации отходов III и IV класса опасности. В мае 2019 года необходимое разрешение было получено, однако у компании возник конфликт с Адэлей Рахматулиной, сестрой замминистра цикличной экономики и экс-учредителя ГК «Промышленная экология». После этого у организации начались проблемы, которые привели к полной остановке деятельности фирмы. «Адэля Рахматулина, осуществляющая фактическое руководство ГК "Промышленная экология", потребовала от нас деньги за помощь в получении лицензии, хотя мы все сделали и без ее участия. Позже у нас начались серьезные проблемы, на организацию буквально натравили всевозможные инстанции. Было заведено несколько уголовных дел, раздули скандал с якобы незаконной свалкой в селе Луговом, нас вызывали в полицию, работа организации полностью приостановлена. Два предприятия отказались с нами сотрудничать без объяснения причин. По закону у нас действительно было одно нарушение, за которое положено заплатить штраф, но это не повод уничтожать организацию. Мы обратились в различные инстанции, включая правозащитников. Коррупцию в государственных органах надо искоренять»,— рассказал генеральный директор ООО «Чистый город+» Александр Рогожкин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сестры ранее являлись совладелицами ООО «Промэко», входящими в ГК «Промышленная экология». Директором ООО «Промышленная экология» была Гульнара Рахматулина, ранее носившая фамилию Гимадеева. Информация об этом есть на сайте ГК «Промышленная экология». ООО «ПромЭко», по данным источника „Ъ“, не имеет ни установок для переработки отходов, ни транспортных средств для осуществления деятельности. В лицензионном деле нет никаких документов, в реестре лицензиатов лицензия отсутствует. Действующий директор ООО «Пром­Эко» Вячеслав Барышев был ранее судим за хищения государственных средств в крупном размере группой лиц. Бывший первый заместитель директора ОГУП «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) в 2013 году был приговорен к условному сроку 3,5 года со штрафом 350 тыс. руб.

Как выяснил „Ъ“, проблемы с министерством испытывают и другие организации, де-факто являющиеся конкурентами фирмы сестры замминистра. Так, ООО «ПромУтилизация» заявило, что Гульнара Рахматулина довела до сведения губернатора Сергея Морозова некорректную информацию о деятельности фирмы, заявив об отсутствии лицензии. Отсутсвие разрешительной документации не подтвердилось, но компания подверглась массовым проверкам. Представители других ульяновских организаций, специализирующихся на утилизации отходов, факт давления со стороны контролирующих органов также признают, однако открыто давать комментарии отказались из-за боязни ухудшения ситуации. Собеседники „Ъ“ добавили, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу проведение мусорной реформы в регионе, так как перерабочики будут просто уходить с рынка из-за неравных условий.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин заявил, что не знает о данной проблеме. «Мы обязательно проведем проверку, поскольку обязаны это сделать. Естественно, надо изучить все факты»,— рассказал господин Смекалин. Гульнара Рахматулина комментировать ситуацию отказалась, посоветовав обратиться в пресс-службу с официальным запросом.

Адвокат Михаил Давыдов считает, что наличие конфликта интересов можно доказать, если расследование будет непредвзятым, а сами предприниматели будут обращаться в различные инстанции и правозащитные организации. «В случае объективного расследования правоохранителям несложно доказать наличие конфликта интересов, если он имеется. Здесь также очень важна и политическая воля. Борьба с коррупционными проявлениями в стране продолжается, но зачастую честно работающим представителям бизнеса очень непросто добиться справедливости. Возможно, для этого придется потратить много времени и сил, пройдя различные инстанции»,— полагает господин Давыдов.

Евгений Чернов