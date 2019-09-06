Долги оставили в «Фармбоксе»

Конкурсному управляющему ОАО «Фармбокс» Олегу Вдовину после победы в первой инстанции не удалось взыскать с бывшего генерального директора компании Ольги Быковой 344 млн руб. В прошлом году в ходе разбирательства выяснилось, что к ответственности чуть не привлекли постороннее лицо — полную тезку руководителя «Фармбокса». Из-за этого решение суда отменили. В рамках повторного спора арбитражному управляющему отказали в удовлетворении иска. Одна из бывших собственниц «Фармбокса» возглавляла АО «Ульяновскфармация» и оказалась замешана в скандале с закупками медицинскими учреждениями лекарств по завышенной цене.

Апелляционная инстанция отказала в привлечении бывшего генерального директора ОАО «Фармбокс» Ольги Быковой к субсидиарной ответственности на 344 млн руб. Ранее в нижестоящей инстанции соответствующее заявление конкурсного управляющего «Фармбокса» Олега Вдовина было удовлетворено. Изначально Олег Вдовин требовал взыскать с гендиректора 537 млн руб., но потом уменьшил сумму претензий. Госпожа Быкова начала руководить компанией в 2014 году. Через год организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Согласно отчету арбитражного управляющего, сумма предъявленных требований превысила 473 млн руб.

В ходе разбирательства к ответственности чуть не привлекли постороннее лицо — тезку экс-руководителя «Фармбокса». В рамках дела о банкротстве самарской компании Ольга Быкова заявила в суде, что никакого отношения к «Фармбоксу» не имеет и не имела и должность генерального директора никогда не замещала. Суду пришлось отменить решение первой инстанции. Как поясняли юристы, противоречия в данных о лице действительно являются поводом, хоть и формальным, для отмены решения.

• ОАО «Фармбокс» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Основной вид деятельности организации — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Фармбокса» являлись Владимир Ежков (51,18%, убит в 2015 году), Ольга Ежкова (16,09%), Ирина Дружинкина (16,09%), Евгений Дружинкин (5,03%), Ольга Кузнецова (2,80%), Ркия Абдрезакова (0,54%), Елена Щеголева (0,030%) и Ляля Шангаряева (0,020%). Компания захватила региональный рынок во времена министра здравоохранения области Галины Гусаровой, ее сын Алексей Гусаров якобы был одним из топ-менеджеров «Фармбокса», однако в «СПАРК-Интерфакс» такая фамилия в списке руководителей не фигурирует.

Одна из собственников фармдистрибьютора Ольга Кузнецова в сентябре 2014 года стала генеральным директором АО «Ульяновскфармация» (покойный Владимир Ежков из «Фармбокса» входил в совет директоров ульяновской компании), оказавшегося летом в центре громкого скандала. В начале июня 2018 года суд арестовал госпожу Кузнецову, ее заместителя Евгения Когана, а также председателя комитета по социальной политике Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова. Рашид Абдулов, на тот момент занимавший пост министра здравоохранения региона, был госпитализирован.

В отношении них и круга неустановленных лиц возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). По версии следствия, они вынуждали медицинские учреждения закупать лекарственные препараты на выгодных для «Ульяновскфармации» условиях. По одной из версий, минздрав предъявлял необоснованные требования по поставке медицинских препаратов и расходных материалов в госпитальной упаковке, в то время как большинство поставщиков работают со стандартной потребительской упаковкой. Госпитальную упаковку в систему обеспечения региональных медучреждений начали внедрять в 2014 году, когда в Ульяновский регион пришли «Фармбокс» и аффилированное с ним ООО «Симбирск фарм». Следствие ­продолжается.

В рамках повторной судебной тяжбы суд полностью отказал управляющему в привлечении к ответственности руководителя должника. По словам юристов, попытки взыскать долги организации с бывших руководителей и собственников редко оканчиваются успешно.

«На практике в абсолютном большинстве случаев управляющими подаются иски в отношении руководства и бенефициаров банкротящихся компаний о привлечении их к субсидиарной ответственности с целью повышения шансов на удовлетворения требований кредиторов хотя бы частично. Однако столь высокая исковая активность управляющих не гарантирует должного результата, и, как правило, должным образом обосновать требования в суде не удается, так что большинство таких исков не подлежит удовлетворению»,— поясняет партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» ­Павел Иккерт.

Сабрина Самедова