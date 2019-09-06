О доходах можно будет промолчать

Администрация губернатора Ульяновской области подготовила законопроект, снимающий излишние требования к сельским депутатам по предоставлению деклараций о доходах, а также вводящий четкие процедуры реагирования на нарушения и конкретные меры ответственности. По мнению чиновников, это позволит избежать массовых лишений депутатских полномочий за незначительные просчеты. В администрации губернатора также намерены внести более четкие требования и меры ответственности в региональное законодательство для лиц, замещающих госдолжности. В региональном заксобрании считают, что для депутатского корпуса изменения законодательства, направленные на повышение прозрачности и исключение двойных стандартов, назрели давно.

На странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области размещен законопроект, подготовленный антикоррупционным управлением администрации губернатора и вносящий изменения в региональный закон о представлении сведений о доходах (№ 85ЗО от 31.08.2017 года, касается депутатов и чиновников органов МСУ).

Законопроектом депутаты сельских поселений, действующие на непостоянной основе, более могут не предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе, но обязаны продекларировать расходы в случае, если в отчетном году общая сумма сделок по объектам недвижимости, транспортным средствам и ценным бумагам оказалась больше дохода семьи за три предыдущих года. Если же такие сделки не совершались, то депутату достаточно будет известить об этом губернатора региона. Также законопроектом вводится дополнительное основание проверки сведений о доходах в случае наличия у глав местных администраций конфликта интересов.

Существенная часть изменений — введение дополнительной статьи о порядке действий, если чиновник или депутат по объективным причинам не может предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе своей супруги. В документе подробно расписываются необходимые действия чиновника и депутата (заявление о невозможности предоставить сведения) и порядок действий комиссии, рассматривающей ситуацию, которая должна определить: либо причина объективная и уважительная, либо не является уважительной (и тогда предлагается принять дополнительные меры по предоставлению информации), либо «необъективная и является способом уклонения от предоставления сведений», тогда предпринимаются меры по доппроверке. Также в документе указан четкий перечень возможных решений в отношении депутатов, нарушивших требования закона. Так, «если искажение этих сведений является несущественным», депутату может быть вынесено предупреждение, лишение права занимать должности на постоянной основе на определенный срок и т.д. Лишения депутатских полномочий при несущественных нарушениях не предусмотрено.

Как пояснил „Ъ“ руководитель государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, основные изменения связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с последними изменениями федеральных законов (статья о невозможности предоставления сведений о доходах супругов в федеральном законодательстве отсутствует и введена самостоятельно, но эти положения уже много лет существуют в виде методических рекомендаций для чиновников федерального уровня. — „Ъ“). «Теперь сельские депутаты, если нет крупных сделок в несколько миллионов рублей, могут не предоставлять декларацию. В то же время впервые вводятся конкретные меры ответственности, начиная с предупреждения. И это важно, потому что сельские депутаты вечно ошибаются, забывая внести в декларацию прицеп или участок, а потом прокуратура сразу ставила вопрос о лишении депутатских полномочий»,— пояснил господин Преображенский.

Заметим, только в 2019 году прокуратура Ульяновской области потребовала за нарушения в декларации о доходах лишить мандатов 410 депутатов органов МСУ.

По словам Алексея Преображенского, на региональном уровне «готовится также и аналогичный законопроект для лиц, замещающих госдолжности», где также планируется детально прописать процедуры и четко определить требования и меры ответственности. «Но процедура действий в случае невозможности предоставить данные о супруге для депутатов регионального заксобрания уже прописана в региональном законе № 22ЗО от 29.02.2012 года »,— заметил руководитель управления.

Впрочем, анализ закона показывает, что четких и детальных требований и определений, как в предложенном законопроекте, там нет, что, по мнению председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Дмитрия Грачева (фракция ЛДПР регионального заксобрания), и ведет к необъективным решениям.

Напомним, в апреле этого года за непредоставление в своей декларации данных о доходах, расходах и имуществе своей бывшей супруги голосами единороссов был лишен мандата депутат фракции КПРФ регионального заксобрания Денис Гурьянов. Экс-супруга депутата, находясь с ним в неприязненных отношениях, отказалась предоставлять сведения о доходах, при этом заявила в комиссию, что якобы депутат с этой просьбой к ней не обращался. Комиссия, имея взаимоисключающие заявления и не имея конкретных законодательных требований, не стала выносить никакого решения, передав материалы на мандатную комиссию, а та решила признать причину неуважительной и предложить заксобранию лишить парламентария мандата. В КПРФ считают, что «было принято незаконное и политически мотивированное решение, в то время как в 2012 году ни один из депутатов заксобрания от „Единой России“, вообще не представивших декларации о доходах, не был лишен мандата» (заседание облсуда по жалобе экс-депутата состоится 17 сентября).

Господин Грачев намерен изучить законопроект и предложить откорректировать региональное законодательство в части требований к депутатам заксобрания. «Я двумя руками за внесение в региональный закон полной ясности, прозрачности, должен быть единый подход ко всем депутатам, чтобы были четкие требования и меры ответственности, и не было возможности для политически мотивированных решений и двойных стандартов. На фоне случаев, которые трактовались неоднозначно, жизнь заставляет вносить корректировки»,— сказал председатель комиссии.

Сергей Титов, Ульяновск