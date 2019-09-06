Kazan Expo переводят на лекарства

Татарстан может отдать в концессию площади выставочного центра Kazan Expo, построенного к WorldSkills за 9,5 млрд руб., предоставленные из федерального бюджета. На 64 тыс. кв. м. претендует казанское ООО «Фарммедполис РТ» (среди учредителей бывший помощник президента Татарстана Рустэм Магдеев), которое планирует создать на них медицинский промышленный парк и уже подыскал первых потенциальных резидентов. Проект позволит покрыть многомиллионные расходы на содержание пустующего комплекса. Его владелец — Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана — намерения не комментирует.



Казанское ООО «Фарммедполис РТ» обратилось в правительство Татарстана с предложением о передаче компании в концессию до 64 тыс. кв. м площадей Kazan Expo. Оставить выставке планируется один блок площадью около 9 тыс. кв. м.

ООО «Фарммедполис РТ» зарегистрировано 1 июня 2018 года для «консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления» с уставным капиталом 100 тыс. руб. Согласно данным kartoteka.ru, компанией в равных долях владеют Рустэм Магдеев и Рамил Хабриев. Господин Магдеев в прошлом помощник Рустама Минниханова. Его семья владеет сетью торговых центров «Сити молл» в Набережных Челнах и Нижнекамске. Рамил Хабриев — директор Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», доктор фармацевтических и медицинских наук, профессор, академик РАМН и РАН, заслуженный врач Татарстана и России.

Как рассказал “Ъ” генеральный директор «Фарммедполиса РТ» Альберт Гайфуллин, ООО планирует в 2020 году открыть на этих площадях медицинский промышленный парк. Компания уже заключила семь соглашений с его потенциальными резидентами, готовыми занять 10 тыс. кв. м для производства и дистрибуции медтехники и фармацевтических препаратов.

В частности, в среду компания подписала соглашение с японской К.К. Mirai Genomics, готовой разместить в промпарке производство систем автоматической диагностики вирусов гриппа для медицинских учреждений. Инвестиции заявлены в сумме 2,5 млрд руб. Также резидентами намерены стать компания MedVision, ООО «БиоМед», MSE Group, ООО «Эйдос-медицина», НПФ МФС, НПП «Имплант». Совокупная стоимость их проектов составляет 3,2 млрд руб. В октябре на форуме «Япония—Татарстан» «Фарммедполис РТ» планирует провести переговоры еще с несколькими компаниями.

Строительство международного комплекса Kazan Expo началось на участке площадью 74,8 га рядом с аэропортом Казань в 2015 году. Объект общей площадью около 75 тыс. кв. м открыли в октябре 2018 года. Он состоит из трех выставочных павильонов общей площадью около 26 тыс. кв. м., концертного зала на 3 тыс. мест, 35 конференц-залов вместимостью 30–500 человек, VIP-зоны, паркинга и фудкорта. Комплекс имеет надземный переход к аэропорту и станции аэроэкспресса. Kazan Expo стал главной площадкой для мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который прошел 22–27 августа этого года. Строительство комплекса вело ООО «Казань Экспо» (согласно данным kartoteka.ru, 50% компании владеет Минземимущества Татарстана,20% — АО «Связьинвестнефтехим», 30% — его «дочка» ООО «Первое строительное управление») за счет средств принадлежащего правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим». Инвестиции в строительство Kazan Expo в Минстрое республики оценивали в 3 млрд руб. В конце 2018 года федеральный центр выделил Татарстану 9,5 млрд руб. На эти средства Минземимущества региона выкупило выставочный центр у ООО «Казань Экспо». Контракт был заключен 19 декабря 2018 года.

Господин Гайфуллин отмечает, что резиденты промпарка будут пользоваться преференциями особой экономической зоны «Иннополис», вторая площадка которой изначально была зарегистрирована в Лаишевском районе Татарстана (под несостоявшийся проект Smart City Kazan). Также «Фарммедполис РТ» намерена добиться для промпарка режима специальной таможенной зоны, дающей освобождение от таможенных платежей и пошлин. Также «Фарммедполис РТ» берет на себя создание сервисной зоны по ремонту дорогостоящего оборудования, регистрацию медицинских изделий, продвижение продукции и контакты с дистрибуторами на федеральном уровне.

Всю площадь парка «Фарммедполис РТ» рассчитывает заполнить к 2025 году. Тогда, по планам, под производство будет занято 35,26 тыс. кв. м, под склады и сервисные службы — по 8,46 тыс. кв. м. Арендные ставки для резидентов составят 100 руб. за кв. м для сервисной зоны, 150 руб. за кв. м — для складов, 150–350 руб. за кв. м — для производственной зоны в зависимости от занимаемой площади.

Предполагается, что создание в Kazan Expo промпарка позволит окупить затраты на содержание Kazan Expo. Только коммунальные расходы Альберт Гайфуллин оценивает в десятки миллионов рублей в год.

Как отметил господин Гайфуллин, договор концессии с собственником комплекса пока не заключен. В Минземимущества на запрос “Ъ” о реакции не предложение «Фарммедполиса РТ» не ответили. Также не удалось получить комментарий ООО «Казань Экспо» — на звонки на телефоны компании никто не ответил.

Год назад правительство Татарстана сообщало о начале разработки программы использования наследия чемпионата WorldSkills, согласно которой на базе Kazan Expo планировалось создать всероссийский центр развития профессиональных компетенций, чтобы разрабатывать новые методики профессиональной подготовки, обучать специалистов из других регионов, тестировать оборудование. Президент WorldSkills International Саймон Бартли называл наследие чемпионата «реальной выгодой для Казани, Татарстана и России».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что годовое содержание выставочных площадей комплекса Kazan Expo с обслуживанием внешних территорий может достигать 1,5 млрд руб. По его мнению, сдача в аренду для нужд промышленных производителей — «хороший выход из ситуации». Аналитик отмечает, что с учетом близости к аэропорту и гостиничному комплексу, который собираются построить, 1 кв. м в выставочном центре может стоить дороже, чем подобные площади в Казани. «350 рублей за отапливаемый» квадрат — цена низкая для комплекса такого масштаба»,— полагает господин Жарский.

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев сожалеет, что Казань может лишиться крупного выставочного центра, поскольку город испытывает дефицит площадок для мероприятий с числом участников более тысячи человек. «Безусловно, формат выставочного центра интересен для Татарстана»,— отмечает господин Савельев. По его оценке, выставочный центр может приносить доход в размере 150 руб. с кв. м в месяц. Эксперт считает, что главной проблемой является не отсутствие спроса на площадки, а нехватка кадров, способных эффективно управлять этими площадками.

Ольга Кудрина, Александр Шакиров