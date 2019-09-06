Доля «Чижика»

В ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК), которое занимается реализацией проекта первого частного трамвая «Чижик» в Петербурге, вошли новые акционеры, связанные с Российско-китайским инвестиционным фондом, а также суверенный фонд Бахрейна и голландская компания Co-Investment Partnership III C.V. Учитывая, что в общем на них пришлось чуть более 3%, сделка оценивается в 160–190 млн рублей, считают аналитики.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), новыми совладельцами ТКК стали «Флоэтте Холдингз Лимитед» и «Эксарзо Холдингз Лимитед» (получили по 0,77%), закрытое акционерное общество из Бахрейна «Бахрейн Мумталакат Холдинг Компани Б.С.С.» (1,25%) и голландская компания — «КО-Инвестмент Партнершип III СИ. ВИ» (0,4%). Свои доли сократили суверенный фонд Саудовской Аравии Ayar International Investments Company (с 13,04 до 12,12%), ООО «РФПИ Управление инвестициями-15» (стопроцентная «дочка» РФПИ, с 10,22 до 8,08%), партнерства с ограниченной ответственностью с Каймановых островов «КО-Инвестмент Партнершип I Л.П.» и «КО-Инвестмент Партнершип V Л.П.» (с 0,87 до 0,81%). Изменения в акционерном капитале зарегистрированы в ЕГРЮЛ 4 сентября.

Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited связаны с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corp). В РКИФ запрос “Ъ” перенаправили в РФПИ, там отказались от комментариев. В ТКК также информацию не комментируют. В суверенном фонде Бахрейна — Mumtalakat воздержались от комментария, с голландской компанией Co-Investment Partnership III C.V. связаться не удалось.

Основные акционеры ТКК, впрочем, не изменились: ИК «Лидер» по-прежнему составляет 35%, ПАО «Группа ЛСР» — 20%, ООО «Новое качество дорог» также сохранило 10% прямого участия и 10% — через ООО «Проектная концессионная компания». Весной 2018 года ИК «Лидер» Павла Прасса сократила свою долю в проекте «Чижика» с 60 до 35%, одновременно с этим в капитал ТКК вошли РФПИ и Ayar.

Соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе заключено между Смольным и ТКК в мае 2016 года. Концессия рассчитана на 30 лет. Стоимость работ, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию, составит 33,7 млрд рублей.

По оценке генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса ТКК в рамках сделки, скорее всего, не превысила 5 млрд рублей, то есть стоимость долей составила около 160 млн рублей. «Несмотря на сравнительно высокие риски, проект интересен гарантированным пассажиропотоком и продвинутой стадией реализации, которая позволяет прогнозировать выход на безубыточность в среднесрочной перспективе»,— считает он.

С ним согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «В общей сумме на новых акционеров пришлось чуть более 3% акций ТКК: стоимость пакета, учитывая, что вся компания может стоить 5–6 млрд рублей, оценивается в 160–190 млн рублей». Движения в акционерном капитале были запланированы и реализованы, чтобы исполнить внутренние соглашения между владельцами, предполагает господин Жарский, подчеркивая, что наиболее интересной в этой сделке выступает реализация акций в пользу компаний РКИФ, которые также входят в капитал «Детского мира». В дальнейшем, не исключает эксперт, может произойти очередное движение этого пакета.

Яна Войцеховская