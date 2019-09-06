Ленину потребовалась гарантия

Контрольно-счетная палата Челябинской области установила, что 90% работ при реконструкции памятника Владимиру Ленину в региональном центре выполнены некачественно. Сумма ущерба бюджету оценивается в 15 млн руб. Ремонт памятника регионального значения в прошлом году по муниципальному контракту стоимостью 14,8 млн руб. выполняла пермская компания «Евразия-сервис», которую в самом начале работы обвинили в порче объекта. По данным Центра историко-культурного наследия, подрядчик согласен исправить недочеты в рамках гарантийных обязательств. По мнению экспертов, памятник необходимо ремонтировать заново, но денег у подрядчика на это, скорее всего, нет.



Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области провела проверку расходования средств областного бюджета, направленных на ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» на площади Революции в Челябинске и установила, что почти вся работа выполнена некачественно. Об этом сообщил аудитор КСП Андрей Люков на заседании коллегии палаты 4 сентября.

«По итогам экспертизы установлено, что на объекте более 90% работ выполнены некачественно: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Сумма ущерба оценивается в 15 млн руб.»,— сообщается на официальном сайте КСП по региону. По итогам коллегии принято решение направить городским чиновникам предписания и представления о принятии мер по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Реконструкцией памятника на главной площади Челябинска с мая по ноябрь 2018 года занималось ООО «Евразия-сервис» (Пермь) в рамках муниципального контракта стоимостью 14,8 млн руб. Как сообщало в прошлом году управление культуры города, «фирма имеет все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства». По условиям контракта, подрядчик должен был демонтировать гранитные плиты постамента памятника вместе с прилегающими трибунами и заменить на новые. Однако вскоре после начала реконструкции работы приостановил госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области по обращению регионального отделения Творческого союза художников России. По мнению представителей союза, строители, демонтируя плиты постамента с помощью отбойных молотков, нарушили целостность блоков, на которых стоит бронзовая скульптура, чем вызвали угрозу обрушения памятника. Несмотря на это городские власти решили не менять подрядчика, и вскоре работы продолжились.

Этим летом горожане обратили внимание на непрезентабельный вид недавно отремонтированного постамента. «У швов полированный гранит грубо зашкурен, создавая ощущение обмазанности каким-то клеем, все в каких-то сколах, замазка швов уже начинает крошиться, плиты стоят криво. Может, они не закончили еще?» — написал горожанин Павел Кочнев на своей странице в Facebook.

В конце августа в мэрии заявили, что направили подрядчику досудебную претензию с требованием устранить нарушения в рамках гарантийных обязательств. «Если это носит устранимый характер, они попытаются это устранить. Если неустранимый характер, значит мы в судебном порядке будем добиваться суммы взыскания ущерба»,— заявила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Директор муниципального учреждения «Центр историко-культурного наследия Челябинска» (выступал заказчиком работ) Юлия Краснова сообщила “Ъ-Южный Урал”, что подрядчик готов устранить недочеты за свой счет и сейчас ждет разрешения от госкомитета по охране объектов культурного наследия, чтобы приступить к работе. Отчет КСП Челябинской области о проверке учреждение еще не получало.

В компании «Евразия-Сервис» отказались от комментариев по поводу челябинского памятника.

По мнению основателя движения «Челябинский урбанист» Льва Владова, «чтобы выполнить работы качественно, надо будет выполнить их заново и купить новый камень, потому что предыдущий камень уже испорчен». «Полированное покрытие навсегда исчезло благодаря неправильной технологии затирки швов. Скорее всего, у подрядчика нет таких денег, чтобы заново покупать материалы и оплачивать работы, тем более, все деньги, которые он заработал, наверное, уже отдал кому-то»,— считает господин Владов.

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске был открыт 5 ноября 1959 года. Создан скульпторами Львом Головницким, Виталием Зайковым и архитектором Евгением Александровым. Высота памятника с постаментом — около 17,5 м. В 1997 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2016 году монумент передали в казну Челябинска и включили в реестр муниципального имущества. Почти за 70 лет существования памятника работы по реконструкции проводились дважды: в 1970-х годах, когда была увеличена ширина постамента, и в 2001-м, когда был выполнен локальный ремонт.

Юлия Гарипова