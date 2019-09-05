Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что информация о гибели российских военных в зоне деэскалации Идлиб в Сирии не соответствует действительности. Ранее «Ведомости» и арабское издание «Аль-Масдар» сообщили, что 4 сентября в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли российские военнослужащие.

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны. Военное ведомство подчеркнуло, что в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб «никаких российских наблюдательных постов не существует».

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Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».