СМИ сообщили о гибели нескольких российских военных в Сирии

Несколько российских военных погибли в Сирии вечером 4 сентября, сообщило арабское издание «Аль-Масдар». Военно-дипломатический источник «Ведомостей» уточнил, что погибли три офицера Вооруженных сил РФ.

По данным газеты, инцидент произошел в районе населенного пункта Джурин около 22:00. Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта. Примерно за 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72. Осколки убили трех офицеров, двух сильно ранили.

«Аль-Масдар» утверждает, что в результате взрыва погибли не менее девяти человек. Группировка «Национальный фронт освобождения», ведущая вооруженную борьбу против действующего правительства Сирии, заявила в своем Twitter, что боевики «отразили попытку проникновения российского спецназа» на линию конфликта. «Аль-Масдар» отмечает, что в августе поступали сообщения о выполнении сотрудниками российского спецназа операций на территории боевиков.

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Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».