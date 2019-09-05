«Черного банкира» в Петербурге приговорили к трем годам колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор организатору группы «черных банкиров» Марселю Магдееву, который успел заработать на незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств различных компаний более 47 млн рублей. Ранее фигурант уголовного дела скрывался от правосудия в Испании, однако в этом году был задержан и экстрадирован в Петербург.

Магдеев признан виновным в организации преступной группы, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по подозрению в отмывании 5 млн руб. будут судить преступную группу в составе пяти человек.