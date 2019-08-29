В Петербурге по подозрению в отмывании 5 млн рублей будут судить группу «черных банкиров»

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении пяти мужчин, обвиняемых в совершении семи преступлений по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, обвиняемые в июне 2018 года получали на счета, подконтрольные одному из соучастников, денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей. После этого под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, с целью последующего обналичивания осуществляли услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию юрлиц. При этом для отмывания денег один из участников преступной группы приобретал имущество с оформлением права собственности на третьих лиц.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.