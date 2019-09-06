Пусть у Лаоса «Болид»

Новосибирский производитель оборудования для энергетики «Болид» создает совместное предприятие с корпорацией Electricity Du Laos республики Лаос. Планируется, что в рамках сотрудничества «Болид» будет поставлять в Лаос технологии производства высоковольтных резисторов и собирать их на месте. Выход на внешние рынки в компании называют вынужденным шагом — по данным «Болида», за год российский рынок резисторов сократился на 10%. Эксперты считают, что это может быть связано с ростом импорта резисторов и сокращением числа новых проектов, где требуются эти компоненты.

Новосибирский производитель резисторов для энергетики «Болид» ведет переговоры с госкорпорацией Лаоса Electricity Du Laos о создании российско-лаосского предприятия по производству резисторов в сфере энергетики, сообщили в минпромторге Новосибирской области. «Мы побывали с рабочим визитом в Лаосе в июне этого года, подписали договор о намерениях, в июле лаосская бизнес-миссия приехала в Новосибирск. Сейчас лаосская сторона проводит анализ необходимых объемов поставок нашей продукции»,— рассказал „Ъ“ заместитель директора ООО «Болид» Сергей Семенов.

ООО «Болид» создано в 1991 году. Продукция поставляется в РФ, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан и др. Экспортные поставки компании составляют около 10% от общего объема производства «Болида». Объем производства в 2018 году составил 151,9 млн руб. Компанией владеют частные инвесторы.

Electricity Du Laos (EDL) — госкорпорация Лаоса, владеет и управляет активами по производству, передаче и распределению электроэнергии в стране, а также управляет импортом и экспортом электроэнергии национальной электрической сети.

По словам Сергея Семенова, речь идет о поставках передовых технологий производства высоковольтных резисторов в Лаос. «Мы готовы поделиться технологией, наладить поставки компонентов и организовать в Лаосе совместное сборочное производство. Сейчас мы рассматриваем вопрос об открытии своего представительства в республике Лаос»,— рассказал господин Семенов.

По его словам, основными конкурентами российских поставщиков на этом рынке являются производители Турции, Китая, Франции и Италии. «Конкуренция на рынке жесткая, но мы намерены занять там свою нишу за счет качества продукции и ценовой политики. Наш интерес к региону очевиден: основная статья экспорта Лаоса — поставка электроэнергии в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу и Китай. При этом мы уже работаем с Вьетнамом в части поставок резисторов для энергетики»,— говорит Сергей Семенов. Он отметил, что компания вынуждена искать новые рынки сбыта, учитывая сокращение объемов российского рынка резисторов. «По нашим оценкам, внутренний рынок за год сократился на 10%. У нас есть запас по производственным мощностям: около 10 лет назад „Болид“ выпускал на 40% продукции больше, чем сейчас»,— уточнил господин Семенов.

«На многих заводах закрылись планово-экономические отделы, и прогнозировать заказы на оборудование очень сложно. Мы также работаем с внешним рынком. Поставляем продукцию в Белоруссию, Казахстан. Сейчас рассматриваем выход в Таджикистан»,— говорит директор пензенского производителя резисторов ООО «Элеком-ПЭК» Николай Шариков.

По данным Росстата, в России в прошлом году было произведено 126,6 млн резисторов (-9,83% к 2017 году). Сокращение производства ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов связывает с ростом импорта данных компонентов, которые могут быть не только дешевле отечественных, но и превосходить их по техническим характеристикам. «Кроме того, это может объясняться повышением рабочего ресурса компонентов, продлением их срока службы, а также сокращением количества и объемов ремонта различной техники, снижением числа новых проектов, в которых требуются эти компоненты»,— говорит он.

Кризис неплатежей на фоне регулирования тарифов государством не позволяет потребителям электротехнической продукции наращивать объемы закупок, несмотря на высокий уровень износа электросетей (65–70%) и электротехнического оборудования подстанций (около 60%), говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. К концу прошлого года, по данным Минэнерго РФ, на розничном рынке суммарные долги потребителей превысили 280 млрд руб. «Чтобы выжить, производители электрооборудования ищут выходы на внешние рынки, однако доступ к ним существенно осложнен высоким уровнем конкуренции»,— говорит господин Пахомов.

Оксана Павлова